Migranti, Crosetto: "Le Ong sono come dei centri sociali galleggianti"

"Le ong? Basta andare a vedere chi le finanzia. Ma non le considero uno strumento politico. Piuttosto, ideologico. Sono un po' come centri sociali galleggianti. Non fanno riferimento a nessun partito, ma perseguono alcune volte strategie di rottura, di ricerca di scontro: sembra che alcune volte siano più interessate all'impatto politico del loro lavoro che alle persone che raccolgono dagli scafisti". Intervistato dalla Verità, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, risponde così in merito alla crisi dei migranti in atto, auspicando un intervento europeo. “Mi aspetto anche”, aggiunge, “che vengano costruiti luoghi in cui si allestisca un'uscita civile dall'Africa, rispettosa della dignità delle persone".