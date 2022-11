''Tutti devono prendersi le proprie responsabilità" ha detto il detto il presidente del Partito popolare europeo (Ppe) al termine dell'incontro con Giorgia Meloni. ''Chiedo a tutti di fare tutto il possibile per una soluzione europea, perché l'Europa sta attraversando sfide comuni, come la crisi economica e la migrazione'', ha aggiunto

La crisi dei migranti è stata al centro del colloquio tra Giorgia Meloni e Manfred Weber a Palazzo Chigi. ''Quello di cui abbiamo bisogno è una soluzione europea'' ha detto il presidente del Partito popolare europeo (Ppe). ''Una soluzione europea che preveda maggiore controllo dei confini, protezione dei confini e solidarietà in Europa''. In questo contesto, ''l'Italia non deve essere lasciata da sola, serve una solidarietà europea'' ha proseguito Weber. ''Tutti devono prendersi le proprie responsabilità. Sul fronte del Mediterraneo è chiaro che dobbiamo prenderci cura di chi chiede aiuto, dobbiamo soccorrere le persone. Ma l'Italia non è da sola e occorre essere solidali''. ''Chiedo a tutti di fare tutto il possibile per una soluzione europea, perché l'Europa sta attraversando sfide comuni, come la crisi economica e la migrazione'', ha aggiunto (LO SPECIALE).