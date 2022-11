6/10 ©Ansa

I TITOLI DI STATO - Un tempo moltissimi italiani erano fieri di far parte dell’esercito di investitori in bot. L’arrivo di internet ha portato ad altri investimenti ma oggi i tassi di interesse in rialzo stanno facendo rimontare gli investimenti in titoli di Stato. In particolare, sono ottimi per proteggersi dal rischio inflazione i BTP Italia indicizzati all’inflazione. Poi ci sono anche i titoli esteri: il Bund tedesco è considerato altamente affidabile così come il Treasury statunitense, facendo però attenzione al rischio cambio

