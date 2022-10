Diamante più grande del mondo in mostra a Dubai, pesa 303 carati

Il gioiello fa il suo debutto negli Emirati Arabi prima di partire per un tour mondiale. Il 7 dicembre sarà battuto all’asta di New York partendo da un valore di 15 milioni di dollari

Golden Canary, questo è il nome del diamante più grande al mondo. Color giallo scintillante, a forma di pera, la pietra pesa circa 303,1 carati. Il gioiello fa il suo debutto negli Emirati Arabi dove è stato presentato al Sotherby’s di Dubai. Poi - come tutte le grandi star- partirà per un tour mondiale toccando Hong Kong, Taipei e Ginevra, unica tappa europea. Il 7 dicembre verrà battuto all’asta di New York, come parte della vendita di Sotherby’s Magnificent Jewels, partendo da una stima di 15 milioni di euro. “E’ il diamante impeccabile più grande del mondo mai classificato dal Gemological Institute of America” ha affermato Sophie Stevens, esperta di gioielli di Sotherby’s.