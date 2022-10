Incoronazione di Carlo, il diamante Koh-i-Noor conteso tra India e UK

Un diamante da 105 carati incastonato al centro di un trionfo di 2800 pietre: dietro lo splendore della corona della Regina madre, si cela un potenziale caso diplomatico tra Regno Unito a e India. Molti cittadini dell’ex colonia britannica accusano la Royal family di aver rubato la pietra preziosa, che appartiene alla famiglia reale dal 1837 ma che è stata estratta in India circa sette secoli fa. I nervosismi sono tali che si mormora che Camilla potrebbe essere costretta a non indossare la corona a maggio nel giorno dell’incoronazione di Carlo III.

Il caso Koh-i-noor

Il caso è esploso nei giorni immediatamente successivi alla morte di Queen Elizabeth, quando i social pullulavano di commenti al vetriolo di utenti indiani. L’accusa? La pietra preziosa è “un simbolo coloniale” e come tale deve ritornare al legittimo proprietario, l'India. Le rivendicazioni avevano suscitato qualche imbarazzo a Buckingham Palace, ma la questione probabilmente non sarebbe uscita da confini delle reti sociali se un uomo vicino al Primo Ministro dell’India Narendra Modi non avesse rilasciato delle dichiarazioni piuttosto dure: la gemma, secondo il portavoce del partito di Modi, rievoca "dolorosi ricordi del passato coloniale”. Gli appelli alla restituzione arrivano da molti parlamentari indiani come Rakesh Sinha. Il politico ha dichiarato al Washington Post che il diamante testimonia “il legame sfrontato" della monarchia con la sua storia “barbara di sfruttamento”.