Regno Unito, l’incoronazione di Carlo III sarà il 6 maggio

Dopo una serie di indiscrezioni, che parlavano del 3 giugno 2023 come data papabile, è arrivata la conferma legata all’incoronazione ufficiale di Re Carlo III , prevista a Londra per il 6 maggio 2023.

Le indiscrezioni dei media britannici

Re Carlo III, incoronazione nel 2023: idea cerimonia breve e low cost

Secondo i media britannici, l’incoronazione dell’erede al trono di Elisabetta II potrebbe durare poco più di un’ora, molto meno di quanto successo per la Regina scomparsa l'8 settembre. Ad anticipare alcuni dei dettagli che potrebbero riguardare l’evento è stato, nelle scorse ore, il “The Mail on Sunday”, secondo cui la cerimonia dovrebbe svolgersi nell'Abbazia di Westminster. In base a quanto riportato, Re Carlo III vorrebbe la presenza della famosa carrozza dorata durante l’evento ma è probabile che la lista degli invitati possa essere drasticamente ridotta, mentre indiscrezioni parlano di un dress code che potrebbe prevedere abiti da sera piuttosto che cerimoniali. Verrà comunque conservato l’antico rituale dell'unzione del monarca, con re Carlo che giurerà di essere difensore della Fede.