Re Carlo riceverà presidente Sudafrica come prima visita di Stato

Prima visita di stato per il nuovo monarca d’Inghilterra Carlo III che ospiterà il Presidente e la First Lady del Sud Africa a novembre. I rapporti del neo sovrano con il Sudafrica sono stati frequenti in passato. Il suo primo tour del paese risale al 1997 quando si recò a Pretoria, Johannesburg, Durban e Cape Town. Il suo ultimo viaggio risale al 2011, insieme alla regina consorte, già duchessa di Cornovaglia. In quell’occasione re Carlo aveva tenuto un discorso sui cambiamenti climatici all’Università di Cape Town e visitato il progetto di espansione della Black Rhino Range nella Phinda Game Reserve. Alla Nelson Mandela Foundation furono ricevuti da Graca Machel, la vedova dell’ex presidente.