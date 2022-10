Mondo

Re Carlo III e il Commonwealth: i Paesi che potrebbero sfilarsi

Alcune nazioni che un tempo formavano l'impero britannico sono percorse da pulsioni al cambiamento. Succede soprattutto nei Caraibi, dove per molti la corona inglese è sinonimo di colonialismo. Antigua e Barbuda hanno annunciato un referendum per 'completare il cerchio dell'indipendenza e diventare una nazione veramente sovrana', le Barbados lo hanno già fatto lo scorso anno, Giamaica e Belize potrebbero essere i prossimi

Non è senza spine la corona che Carlo III ha messo sul capo dopo la morte della madre Elisabetta. C’è chi critica l’assetto istituzionale del Commonwealth, comunità di Paesi un tempo appartenenti all'Impero britannico. Qualche Stato è tuttora soggetto alla corona, altri sono formalmente "alleati" del Regno Unito, ma con la veste di repubblica. Occuparsi di Commonwealth, per re Carlo III, non è in realtà una novità: ne ereditò il ruolo di presidente già nel 2018, quando la madre lo delegò a rappresentarla definitivamente non potendo più sottoporsi a viaggi lunghi

Domenica 11 settembre Carlo ha incontrato i rappresentanti del Commonwealth vestendo per la prima volta i panni da re. A Buckingham Palace ha visto la baronessa Patricia Scotland – segretario generale del Commonwealth – e i rappresentati a corte (alti commissari) delle 14 nazioni che ancora riconoscono il monarca inglese come capo di Stato, tra cui Nuova Zelanda, Australia, Canada e Giamaica. A loro ha ribadito l'impegno a servire "i reami del Commonwealth", non solo il Regno Unito, con "lealtà" e nel rispetto delle regole costituzionali di ciascuno