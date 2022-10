Famiglie reali, le news: da Charlene alle sfilate a William e Kate

Terminata la stagione del lutto, le due coppie più in vista della casa reale britannica hanno spinto l'acceleratore impegnandosi in importanti visite ufficiali, dimostrando che il consenso per la Corona passa (anche) per il royal power couple.

Tempo di apparizioni pubbliche anche per Charlene di Monaco e Charlotte Casiraghi che hanno conquistato la Paris Fashion Week. Sempre più certa, l'incoronazione di Re Carlo III nella prima settimana di giugno



a cura di Vittoria Romagnuolo