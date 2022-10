L'incoronazione di re Carlo III sarà a Londra il 3 giugno 2023

Per i fan della Corona d’Inghilterra e di tutto il mondo l’appuntamento è al 3 giugno, giorno in cui Carlo III sarà incoronato Re, secondo le ultime indiscrezioni. Al suo fianco ci sarà sicuramente la Regina consorte Camilla. Non c’è ancora l’ufficialità sulla data: da Buckingham Palace non arrivano né smentite né conferme. Tutto però sembra propendere per quel sabato che cade poco prima dell’inizio dell’estate.

Le novità

Tra i tanti dubbi una cosa è certa. Il giorno dell’incoronazione sarà il fulcro di festeggiamenti che dureranno per settimane. L’importanza della cerimonia è da ricercare nel suo essere uno spartiacque. Comincia una nuova fase per il Regno Unito, dopo 70 anni di continuità. L’entusiasmo per il nuovo capitolo che si apre dovrebbe prendere il posto una volta per tutte del lutto per la morte della Sovrana, che tecnicamente è già terminato. Carlo III ha già portato a termine il primo impegno ufficiale in visita a Dunfermline in Scozia. A differenza del passato però, ci saranno dei cambiamenti nell’estetica, ma soprattutto nella semantica dell’incoronazione. La cerimonia sarà una versione ridotta e meno sfarzosa di quella che si tenne nel 1953 e di cui fu protagonista assoluta Elisabetta. Dimenticatevi insomma gli 8mila invitati provenienti da 129 differenti nazioni. Per l’incoronazione di Carlo non si supererà probabilmente il tetto dei 2mila ospiti, anche per ragioni di sicurezza. La pandemia continua a far paura e a imporre un ridimensionamento degli eventi pubblici. Sarà inoltre un’occasione per rappresentare l’Inghilterra di oggi con tutte le sue sfaccettature. Presenzieranno tutti gli esponenti delle differenti religioni e comunità.

La tradizione dalla notte dei tempi

Se per molti versi la cerimonia è un rebus che gli organizzatori e gli esperti di protocollo dovranno risolvere nei prossimi mesi, la tradizione è di per sé molto chiara sulle tappe dell'evento, che viene reiterato da secoli. Il re siederà sul trono noto come Edward’s Chair e impugnerà lo scettro e il bastone, a simboleggiare il controllo politico sulla nazione. Un altro oggetto ad alto contenuto simbolico sarà il globo, un pezzo importante della collezione reale che sta a significare l’autorità che esercita il Re sulla Cristianità. Il Globo d’oro dà il nome all’operazione che scandirà ogni tappa della celebrazione, esattamente come è stato per la morte della Regina e per il piano "London bridge is down". Dal solenne giuramento all’unzione da parte dell’Arcivescovo di Canterbury fino all’atto finale e alla investitura solenne: è tutto già codificato.