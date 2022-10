Gb, prima foto ufficiale della famiglia reale

I follower divisi tra complimeti e critiche

approfondimento

Funerali regina Elisabetta, il saluto della famiglia reale. FOTO

Come era prevedibile il ritratto di famiglia ha scatenato una pioggia di like, ma anche una serie di risposte polemiche per l’esclusione del secondogenito. Una utente commenta: “ Io non potrei mai sognarmi di fare una foto di famiglia senza uno dei miei figli”. Nei retweet prevalentemente in inglese ricorre il verbo “to snub” appunto snobbare riferito all’atteggiamento rivolto a Harry e alla moglie Meghan. Ma il secondogenito di Carlo e Diana aveva rinunciato, destando grande scalpore, a febbraio del 2021 allo status di membro senior della Royal Family. Quindi, per sua scelta, non c’è più posto per lui nelle foto ufficiali di famiglia.