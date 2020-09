Koh-i-Nur, storia del diamante che fece perdere (letteralmente) la testa a mezzo mondo

A volerlo nel 1628, quando era all'apice del potere, era stato Shah Jahan, l'imperatore Moghul rimasto immortale anche per aver fatto costruire il Taj Mahal in India.

Il Trono e il diamante

I Moghul, però, non erano soltanto appassionati di arte. Disponevano di risorse incomparabili con cui patrocinarle e il "Trono del pavone" avrebbe dovuto innanzitutto rappresentare questo: un'egemonia che aveva solo in parte a che fare con il gusto per l'arte.

Quel trono, che portò via sette anni di lavori e oltre dieci milioni di rupie prima di finire incredibilmente disgregato, accoglieva anche il "Koh-I-Nur", il diamante più famigerato del mondo. La sua storia è al centro di un saggio scritto a quattro mani da Willyam Darlymple e Anita Anand, intitolato semplicemente "Koh-I-Nur" e pubblicato nella collana dei Casi di Adelphi (trad. S. D'Onofrio, pp. 254, euro 22).

La storia di un mito tra decapitazioni e razzie

Chi si imbatterà in questa vicenda, scoprirà presto che "Koh-I-Nur", finito al centro di desideri e appetiti di almeno tre continenti, in realtà non è affatto la più grande e preziosa gemma al mondo. Ad oggi, coi suoi 105,602 carati entrati da tempo ad adornare la corona reale inglese, è solo al 19esimo posto. Ma questo conta fino a un certo punto perché la storia di questo diamante ricostruita da Darlymple e Anand ha solo apparentemente a che fare con preziosi e monili. Pagina dopo pagina, diventa il pretesto perfetto per raccontare un'epopea ricca di battaglie epiche, di decapitazioni e di efferate razzie.

Il "Koh-I-Nur" incrocia dinastie secolari, eserciti indomabili e anche un po' di geopolitica. E la sua storia finisce così col restituirci un ritratto all'altezza delle altri grandi narrazioni di Darlymple, a cominciare dal monumentale "Ritorno di un re" con cui Darlymple è diventato un autore di culto.