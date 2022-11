6/8 ©Ansa

E PER CHI HA 1.000 EURO DI PENSIONE? - Discorso diverso per chi ha 1.000 euro o più di pensione: in questo caso la variazione netta mensile è di 52 euro, per una di 1.500 arriva a 75, per poi salire a circa 100 a quota 2.000. Poco al di sopra di questo valore la rivalutazione “frena” leggermente: la ragione, come prevede la legge, vede un adeguamento del 7,3% soltanto per lo scaglione di pensione che arriva a 4 volte il minimo, mentre da 4 a 5 volte viene applicata nella misura del 90 per cento e al di sopra delle 5 volte il minimo nella misura del 75

