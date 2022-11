3/9 ©IPA/Fotogramma

In Quota 41, come dice il nome stesso, 41 sono gli anni di contribuzione che saranno considerati sufficienti per lasciare il lavoro una volta maturati. Ma alla sua prima applicazione questo sistema sarà “calmierato”. Per poter lasciare il lavoro una volta compiuti i 41 anni di contributi versati, sarà necessario aver raggiunto anche una certa età anagrafica. Ma su questo punto non ci sono ancora certezze