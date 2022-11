4/8 Ansa/Ipa

La Lega spinge ad esempio sull’ipotesi di una decontribuzione totale, che rendendo gli stipendi più alti invoglierebbe i lavoratori (soprattutto nel settore pubblico) a non anticipare l’uscita. L’agevolazione scatterebbe solo dai 63 anni in su. E si ragiona su come renderla selettiva, per non gravare troppo sui conti pubblici

Governo Meloni, nodo pensioni: ipotesi bonus per chi rinvia