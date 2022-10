La proposta della Lega

Pensioni, spunta l’ipotesi di una “Quota 41” con un tetto d’età

Nell'ambito del dossier pensioni, terminata Quota 100, è stata introdotta Quota 102, ovvero la possibilità di lasciare il lavoro a 62 anni di età con un minimo di 38 anni di contributi. Ma proprio la Lega di Matteo Salvini ha pensato ad una misura che potesse sostituire questo intervento-tampone. Per questo si è parlato di Quota 41, che il Carroccio, in particolare, ritiene possa essere una corretta risposta sulla riforma delle pensioni. Quota 41 è attualmente destinata ai lavoratori “precoci” e i requisiti richiesti per accedervi sono: almeno 12 mesi di contributi versati, derivanti da effettivo lavoro, anche non continuativi, prima del compimento dei 19 anni di età; almeno 41 anni di contributi; appartenenza a una delle 5 categorie tutelate (disoccupati, invalidi, caregiver, lavori usuranti, lavori gravosi). La richiesta dei sindacati e della Lega è, nello specifico, predisporre una Quota 41 per tutti, ma un ostacolo all’estensione della misura sarebbe nella ricerca dei fondi per finanziarla. Nel 2021 l’Inps ha stimato che i costi sarebbero stati superiori ai 4 miliardi nel primo anno, per poi oltrepassare i 9 miliardi 10 anni dopo.