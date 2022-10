Governo Meloni, nodo pensioni: ipotesi bonus per chi rinvia

3/8 ©IPA/Fotogramma

In questo quadro, l’esecutivo potrebbe quindi usare 5 miliardi circa sia per prorogare le misure di flessibilità in uscita sulle pensioni, in scadenza il 31 dicembre - quota 102, opzione donna e ape sociale - sia per alcune misure come la flat tax con un’aliquota agevolata al 15% per le partite Iva fino 100mila euro di ricavi e/o sui redditi in più dichiarati rispetto al triennio precedente (tassa piatta incrementale)