Bonus 150 euro pensionati, come verificare se non è stato ricevuto

2/9 ©Ansa

Chi non ha ricevuto l’indennità, dopo aver verificato di essere in possesso di tutti i requisiti per ottenere il bonus, deve mettersi in contatto con l’Inps per richiedere l’erogazione della somma. L’agevolazione è stata introdotta a fine settembre con il decreto Aiuti ter. È in forma ridotta e per una platea ristretta di beneficiari e beneficiarie. La misura è stata pensata per contrastare il caro prezzi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia