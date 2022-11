A partire da questo mese i pensionati troveranno nel loro assegno mensile alcune novità: saranno presenti il contributo statale, per coloro che hanno dichiarato nel 2021 un reddito non superiore ai 20mila euro, e due rivalutazioni, sia quella annuale, eccezionalmente anticipata, che quella per chi riceve un importo non superiore ai 2.692 euro lordi. Non sarà necessario fare domanda