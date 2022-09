7/8 ©IPA/Fotogramma

Il bonus spetta una volta sola. Se si è titolari di un trattamento pensionistico ma anche di reddito da lavoro autonomo o dipendente, ad esempio, l’indennità viene data in automatico solo dall’Istituto di previdenza. È il motivo per il quale i dipendenti privati, prima di ricevere il bonus in busta paga, devono presentare al datore di lavoro una dichiarazione in cui confermano di non essere titolari di alcuna pensione. L’autocertificazione è necessaria anche per i lavoratori autonomi. Per i dipendenti pubblici ci pensa l’Inps a incrociare i dati e fare i controlli