Bonus 150 euro: ecco chi lo riceverà a novembre

Per gli autonomi è previsto che l’indennità da 200 euro del Dl Aiuti bis - redditi fino a 35mila euro - venga incrementata di 150 euro a condizione che, nel 2021, abbiano percepito un reddito complessivo fino a 20mila euro .Va però ricordato che gli autonomi non hanno ancora ricevuto nemmeno il precedente bonus da 200 euro, in attesa della pubblicazione in Gazzetta del decreto attuativo. Una data ipotizzata per far partire le richieste per questo primo bonus è quella del 26 settembre, avanzata dall’assemblea dei direttori generali delle Casse di previdenza

Bonus 200 euro, ipotesi di una nuova data per le domande dei professionisti