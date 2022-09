9/10 ©Ansa

Per Co.co.co, dottorandi e assegnisti di ricerca è previsto il bonus, ma previa domanda. Non devono essere titolari del bonus 200 euro, non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e avere un reddito fino a 20 mila euro. Sono richiesti domanda, tetto di 20 mila euro e almeno 50 giornate lavorate nel 2021 per i lavoratori stagionali, a tempo e intermittenti, e per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori spettacolo. Il bonus sarà invece automatico per gli stagionali del turismo, terme, spettacolo e sport già beneficiari dell’indennità covid