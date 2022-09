1/6 ©IPA/Fotogramma

Potrebbe essere quella di lunedì 26 settembre la giornata per la presentazione (in modalità telematica) delle domande da parte dei professionisti per il bonus di 200 euro. Un primo click day era stato ipotizzato per il 20 settembre, ma c’è stato uno slittamento. L’ipotesi della data del 26 settembre è emersa nell’assemblea dei direttori generali delle Casse di previdenza che si è tenuta lunedì 19 settembre, come ha appreso l’Ansa

