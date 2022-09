2/11 ©IPA/Fotogramma

SCADENZA - Le domande si possono mandare solo in via telematica, attraverso la procedura attivata sul sito dell’Inps. Per inviare le richieste c’è tempo fino al 30 novembre 2022. L’Istituto nei giorni scorsi ha ribadito che le risorse stanziate sembrano abbastanza per coprire tutta la platea dei possibili fruitori del bonus. Non c’è, quindi, un click day ma è importante ricordare che per la corresponsione delle somme si seguirà “l'ordine cronologico” delle istanze presentate e accolte

Bonus 200 euro, al via le domande per autonomi e professionisti. Come fare richiesta