Meteo, le news: allerta maltempo in Veneto ed Emilia-Romagna. Afa torna nel weekend. LIVE
Nel centro sud diramate allerte gialle per il maltempo. La situazione più a rischio in Veneto ed Emilia-Romagna. Ma il caldo tornerà a breve secondo gli esperti meteo
in evidenza
Una perturbazione di origine nordica interrompe la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del Paese, con temporali attesi anche al Centro-sud. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'hinterland, colpiti da nubifragi e forti raffiche di vento: centinaia gli interventi dei vigili del fuoco. Rovesci intensi hanno interessato anche Torino, diverse province emiliane e il Trentino, mentre sull'Altopiano di Asiago si è registrata una tromba d'aria e al passo dello Stelvio è tornata a cadere neve.
Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco: dal prossimo fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
Gli approfondimenti:
- Quanto durerà l'ondata di caldo record? Le previsioni degli esperti
- Caldo record in Europa, da Londra a Parigi le foto delle città roventi
- Caldo, per l’Oms in Ue è emergenza sanitaria: i rischi per la salute
- Oms: “Oltre 1.300 morti legate al caldo in Europa in una settimana”
- Caldo estremo in Europa, costi e impatto sul Pil: Italia tra le economie più a rischio
- Blackout per caldo, quali sono le cause e perché è difficile evitarli
- Caldo, cosa prevedono le ordinanze delle Regioni per i lavoratori
- Cosa mangiare con il caldo, i cibi da scegliere a tavola
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Cnr, bolle di calore all'origine dei temporali estivi
Sono le bolle di aria calda, che risalgono rapidamente verso l'alto, a innescare i temporali di calore tipici della bella stagione. A spiegarlo è Claudio Tei, meteorologo del Consorzio Lamma (Regione Toscana-Cnr), che avverte come questi fenomeni siano destinati a ripresentarsi con crescente frequenza nelle estati più estreme e possano rivelarsi pericolosi quando si sommano a una perturbazione.
"Se le masse d'aria calda risalgono velocemente e trovano aria più fredda in quota, se l'umidità si condensa rapidamente in goccioline, formando le nuvole, e ancor più se c'è un flusso continuo di aria calda verso l'alto – spiega Tei – allora si scatena un temporale di calore". Il fenomeno dura in media tra i 20 e i 30 minuti ed è spesso accompagnato da grandine e raffiche di vento.
Maltempo, giovedì allerta arancione in Veneto ed Emilia-Romagna
La Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di giovedì. Allerta arancione su gran parte del Veneto e su una porzione dell'Emilia-Romagna, mentre il livello giallo riguarda Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e alcune aree di Veneto, Emilia-Romagna, Sicilia e Sardegna. Il peggioramento è legato a un sistema perturbato di origine atlantica che oggi sta interessando il Nord e nelle prossime ore scivolerà verso le regioni centrali e parte di quelle meridionali, con marcata instabilità, temporali intensi, forti raffiche di vento e grandinate. Il bollettino, emesso dal Dipartimento d'intesa con le Regioni coinvolte, estende e integra quello diffuso ieri.