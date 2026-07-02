Una perturbazione di origine nordica interrompe la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del Paese, con temporali attesi anche al Centro-sud. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'hinterland, colpiti da nubifragi e forti raffiche di vento: centinaia gli interventi dei vigili del fuoco. Rovesci intensi hanno interessato anche Torino, diverse province emiliane e il Trentino, mentre sull'Altopiano di Asiago si è registrata una tromba d'aria e al passo dello Stelvio è tornata a cadere neve.

Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco: dal prossimo fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.

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