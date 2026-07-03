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Meteo, allerta maltempo in 7 regioni oggi, poi nuova ondata di caldo in arrivo. LIVE

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Dal caldo estremo a temporali, grandinate e raffiche di vento, ma anche a temperature più fresche e vivibili: in poche ore è cambiato radicalmente lo scenario meteorologico in Italia, con il maltempo che dal settentrione si sta spostando al Centro-Sud. Per oggi la Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per avverse condizioni meteo in Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. Torna l'afa nel week-end

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Dal caldo estremo a temporali, grandinate e raffiche di vento, ma anche a temperature più fresche e vivibili: in poche ore è cambiato radicalmente lo scenario meteorologico in Italia, con il maltempo che dal settentrione si sta spostando al Centro-Sud. E per venerdì la Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per avverse condizioni meteo in 7 Regioni: Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria.

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Allerta meteo oggi in 7 Regioni del Centro-Sud

Allerta gialla per il maltempo su Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. E' l'avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dal Dipartimento della Protezione Civile per venerdì 3 luglio, che integra i precedenti avvisi. Nel corso delle prossime ore, infatti, la depressione che sta interessando il nostro Paese si sposterà verso lo Ionio, estendendo così la fase di maltempo alle restanti regioni meridionali, specie su Calabria e Sicilia dove sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. Saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. 

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