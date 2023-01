8/19

Francesco Girardi, 33 anni, professione fotografo, scappa di casa diciottenne per andare a vivere a Cesena a studiare Scienze e Tecnologie alimentari. Il suo amore per la cucina inizia in quegli anni, una passione nata per caso che resta nella sua vita per scelta. Oltre alla cucina, la sua vocazione è la fotografia. Inizia a scattare le prime foto professionali nella cucina del ristorante di un suo amico, per poi passare a matrimoni, serate in discoteca, food e come fotoreporter giornalistico

Gurad il video: "MasterChef 12: grembiule bianco per Francesco"