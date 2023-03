MasterChef 12, segui con noi la finale. DIRETTA

Il lungo viaggio di MasterChef Italia 12 giunge oggi, giovedì 2 marzo, alla sua ultima tappa: sono in quattro i cuochi amatoriali ad aver conquistato il fatidico biglietto per la vittoria finale: Bubu, Hue, Edoardo e Mattia. In attesa di vederli all’opera, ricordiamo da dove eravamo partititi, la sfilata di aspiranti concorrenti, desiderosi di mostrare le proprie abilità in cucina ai giudici, è stata lunghissima. 45 minuti per creare il proprio piatto e 5 minuti per ultimarlo durante la presentazione di sé ai giudici: la prima prova di questa stagione valeva il tutto per tutto per i candidati al titolo di nuovo MasterChef italiano, un “all in” che dava solo tre possibili alternative. Con i sì di tutti e tre si otteneva il passaggio di diritto nella Masterclass; con due sì il grembiule grigio dava la possibilità di accedere a uno step intermedio, le Sfide, per poter tentare nuovamente di convincere i giudici; negli altri casi, un mesto ritorno a casa. Stasera l’ultima partita vedrà un solo vincitore. Che la gara abbia inizio!