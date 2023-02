MasterChef 12, ecco chi è stato eliminato e cosa è successo ieri sera

19/19

“Grazie a voi e a Chef Locatelli perché quel suo primo no, mi ha fatto aprire gli occhi su me stesso e sulle qualità che potevo avere e che non ho visto. Non ho mai creduto che la mia vita potesse essere così speciale. Ad un certo punto mi sono sentito il più vecchio di tutti e ho perso un po’ di sicurezza in me stesso”. Guardando i compagni in balconata Ollivier saluta con queste parole: “Sono veramente forti questi giovani!”. Nella foto, l’abbraccio con Cannavacciuolo prima di lasciarsi la porta alle spalle. La gara continua giovedì prossimo su Sky Uno

Sul sito ufficiale tutti i video di MasterChef 12