MasterChef 12, serata a tema “radici”. Ospite Gianluca Fusto

Stasera gli aspiranti chef dovranno confrontarsi con piatti e ingredienti che appartengono alle proprie radici culinarie. E lo chef maître pâtissier pluripremiato Gianluca Fusto, uno tra i pasticceri italiani più talentuosi, sottoporrà la Masterclass ad una (temutissima) prova di pasticceria. Appuntamento tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Serata a tema “radici” per MasterChef Italia (LO SPECIALE). Nel nuovo appuntamento gli aspiranti chef dovranno confrontarsi con piatti e ingredienti che appartengono alle proprie radici culinarie, in grado come nient’altro di suscitare nostalgia. la gara In apertura di serata i concorrenti troveranno delle Golden Mystery Box, che mettono in palio per i migliori l'accesso diretto in balconata, sotto le quali ci saranno piatti che arrivano dal passato e preparati con prodotti della terra, piatti vegetariani della tradizione regionale italiana. Sarà per loro lo spunto per preparare piatti in grado di raccontare i sapori di casa, pur essendo ricreati in chiave moderna. A seguire, l’Invention Test ospiterà nella cucina del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy lo chef maître pâtissier pluripremiato Gianluca Fusto, uno tra i pasticceri italiani più talentuosi, che sottoporrà la Masterclass ad una prova di pasticceria, sempre temutissima. Sul sito ufficiale tutti i video di MasterChef 12

l'esterna in Valle d’Aosta approfondimento MasterChef 12, fuori Silvia e Giuseppe. La doppia intervista Per la Prova in Esterna – negli episodi di giovedì 2 febbraio alle 21.15, su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – i cuochi amatoriali dovranno poi “scalare” il Monte Cervino, una delle cime più ardue d’Italia: la location in cui dovranno affrontarsi sarà la Valle d’Aosta, terra piena di tradizione ma anche capace di racchiudere in un solo piatto influenze provenienti da Paesi diversi. Come sempre, i componenti della squadra che uscirà sconfitta torneranno in cucina con un grembiule nero e dovranno dare prova di padroneggiare la cottura di un tipico alimento italiano nel corso del Pressure Test. Chi non si dimostrerà all’altezza sarà costretto ad abbandonare per sempre la cucina di MasterChef Italia.

MasterChef Magazine approfondimento MasterChef 12, Ivana lascia: "MasterChef è stato un regalo tutto mio" Prosegue, inoltre, anche l’appuntamento con MasterChef Magazine, la rubrica quotidiana in onda dal lunedì al venerdì alle 19:45 su Sky Uno e in streaming su NOW. Nella puntata di venerdì 3 febbraio, i vincitori dell’ultimo Invention Test prepareranno una crostata a quattro mani per celebrare la loro vittoria. Nel corso degli altri appuntamenti, poi, Solaika Marrocco, giovane chef stellata del “Primo Restaurant*” di Lecce, stimolerà l’estro creativo di Irene, finalista due anni fa, invitandola a realizzare un piatto ispirato a un suo signature dish: la parmigiana di melanzane; Christian e Lia, due degli aspiranti chef della scorsa edizione, metteranno in gioco le proprie capacità di improvvisazione per affrontare una prova a sorpresa. Direttamente dalla settima edizione di MasterChef Italia, inoltre, Davide Aviano racconterà il suo percorso in cucina che lo ha portato ai fornelli del ristorante “Pinocchio 1826” di Varese; a seguire sarà accolto da Tracy, detentrice del titolo in carica, per reinterpretare uno dei suoi piatti simbolo. Infine Bruno Barbieri tornerà a valutare la preparazione di Cristiano, aspirante chef della decima edizione, su un tema a lui molto caro: la selvaggina. Il programma è stato realizzato nel pieno rispetto della sicurezza dei partecipanti e delle normative relative alle misure di contenimento del contagio da Virus Sars-Cov2 come da DPCM vigenti durante le registrazioni. Tutto il mondo MasterChef Italia sceglie di impegnarsi – anche quest’anno – in tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari. Da anni, ormai, la produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free ed eco-friendly, tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile, e collabora con Last Minute Market per recuperare le eccedenze rimaste inutilizzate durante la registrazione delle puntate a favore della Onlus “Opera Cardinal Ferrari” che gestisce una mensa per persone in difficoltà a Milano. Quest’anno, perfezionando i processi di acquisto, di smaltimento e di recupero dei prodotti e implementando un sistema di gestione per gli sprechi alimentari, MasterChef Italia ha ottenuto, prima realtà al mondo, la certificazione “Food Waste Management System” da Bureau Veritas, presente a livello globale e accreditata da oltre 60 organismi internazionali, leader di livello mondiale nell’offrire servizi di verifica, certificazione e audit in ambito Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale. Bureau Veritas, inoltre, ha certificato anche la corretta applicazione del protocollo “Green Audiovisual” che attesta la capacità nella gestione della sostenibilità ambientale, diminuendo i consumi e l’impatto ambientale, riducendo i trasporti, adottando un corretto smaltimento dei rifiuti e degli scarti generati. Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy ha portato a bordo dei nuovi episodi di MasterChef Italia: Whirlpool – Hotpoint, Amadori, Regina asciugamani, Intesa Sanpaolo, Granoro, Acqua Minerale San Benedetto, Olio Filippo Berio, Smeg, Mutti Parma, Duchessa Lia, Eurovo, Melinda, Pascol, Pizzoli, Fungo Italiano Certificato, Rizzoli Emanuelli, Ubena spezia, Zwilling Ballarini Italia, Siggi, Molino Spadoni, Castagne Lovers, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, Kerrygold, Agricooltur, Caseificio Palazzo, Mazzetti l'Originale, Cromaris, NH Hotels, ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Gottardo spa, Riserva San Massimo. RTL 102.5 è media partner del programma. Si rinnova la partnership con la casa editrice Baldini+Castoldi che curerà e pubblicherà il libro di ricette del vincitore di MasterChef Italia. MasterChef Italia è uno show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. Un programma scritto da Paola Papa, Sonia Soldera, Alberto Di Risio, Alessandra Tomaselli, Ilaria Barosi, Costanza Danelon, Gabriele Lampugnani, e con Silvia Bizzotto, Francesca Valenti, Francesca Mazzantini, Paola La Rosa, Maria Chiara Salvi, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Direttore della fotografia Flavio Toffoli. Scenografie Francesco Mari. La regia è di Umberto Spinazzola. MasterChef è basato su un format creato da Franc Roddam in associazione con Ziji Productions. Executive Producer Franc Roddam e distribuito da Banijay Group. Nel 2017 MasterChef è stato incoronato dal Guinness World Records come “Format TV culinario più di successo al mondo”: sono più di 500 le edizioni prodotte dal reboot nel 2005, in 64 versioni locali e più di 10mila episodi in onda nel mondo.