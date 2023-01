MasterChef 12, ecco chi è stato eliminato e cosa è successo ieri sera

16/16

Nel secondo step protagonista è ancora il gusto. Tra Silvia, Francesco, Leonardo e Ollivier, a dover lasciare per sempre la Masterclass è l’imprenditrice romana. “Penso sia arrivato il momento per me di andar via” commenta Silvia Zummo togliendosi il grembiule con un po’ di amaro in bocca. “Spero di vedere in finale Bubu, Sara e Nicola” conclude la concorrente prima di lasciarsi la porta alle spalle. La gara continua giovedì prossimo su Sky Uno

