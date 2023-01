3/22

All’Invention Test gli Chef comunicano agli aspiranti una sfida doppia in cucina. Dopo averli divisi in coppie avversarie e fatto fare ad ognuno la spesa dell’altro, i giudici svelano ai cuochi che non si tratta di "uno contro uno" ma bensì di una sfida in coppia. Il vantaggio che si è aggiudicato Bubu dopo aver vinto la Mystery, è stato quello di scegliere per primo la persona con la quale cucinare. I concorrenti della coppia peggiore non potranno affrontare l’esterna e dovranno sfidarsi direttamente al Pressure Test. Nella foto, Roberto e Lavinia

MasterChef 12, cosa è successo nelle prime due puntate di live cooking. FOTO