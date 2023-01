15/27

Per la seconda prova dello Skill Test i concorrenti hanno a disposizione 60 minuti, un’ora in molti casi non è un tempo sufficiente e la pressione in cucina sale sempre di più, mantenere la lucidità è il segreto per non commettere errori. Nella foto, la squadra al lavoro sotto l'occhio clinico della giuria

MasterChef 12, Luciana Battistini esce di scena: 'Torno a fare la nonna'. L'intervista