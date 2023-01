MasterChef 12, tra comfort food e colpi di scena. Le anticipazioni

Nella cucina di MasterChef Italia ( GUARDA LO SPECIALE ) arriva un momento di “relax”: nel prossimo appuntamento con il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, il tema della serata sarà il comfort food , i cibi preferiti per trovare conforto e in cui i cuochi amatoriali cercano quiete dopo una prima fase di gara condita da mille colpi di scena. Ma la gara è gara e i giudici Bruno Barbieri , Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sapranno nascondere anche all’interno del comfort food delle insidie, dando agli aspiranti chef l’obiettivo di creare piatti gourmet a partire da quelli che sono ingredienti e ricette solo in apparenza comuni e “tranquillizzanti”. Nella Mystery Box , ad esempio, ci saranno delle speciali conserve ideate durante gli ultimi anni di pandemia da importanti chef, mentre l’ Invention Test vedrà come protagonista una ricetta classica della cucina romana, il supplì al telefono : per questa prova in particolare sarà ospite lo Chef Jacopo Mercuro che, proprio grazie ai suoi inediti supplì, ha conquistato un posto di primissimo piano nella scena culinaria italiana e mondiale.

Subito dopo, nell’appuntamento di giovedì 19 gennaio alle 21.15, su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, il viaggio di MasterChef Italia proseguirà con una prova in esterna come sempre complessa ma suggestiva e spettacolare, alla Cascata delle Marmore. Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, gli aspiranti chef si sposteranno nella parte umbra della Valnerina, un territorio dove a dominare è proprio quella che è la più alta cascata artificiale d’Europa. In questo luogo magico non lontano da Terni, le due brigate si sfideranno nella preparazione dei loro menù: sarà compito degli aspiranti chef replicare i piatti più iconici del territorio, per poi essere giudicati da 35 commensali ternani DOC, i massimi esperti del gusto locale. La brigata che risulterà perdente, come da tradizione, dovrà indossare il grembiule nero e affrontare poi il nuovo Pressure Test: chi dovrà abbandonare per sempre la cucina di MasterChef Italia?

MasterChef Magazine

Dal lunedì al venerdì, alle 19:45 sempre su Sky Uno e in streaming su NOW, prosegue inoltre la striscia quotidiana di MasterChef Magazine. Questa settimana, dopo la “seconda chance” per il concorrente che avrà cucinato il piatto peggiore durante l’Invention Test, ospiti saranno Solaika Marrocco, giovane chef stellata del Primo Restaurant di Lecce, che proverà a stimolare l’estro creativo di Dalia Rivolta, in gara lo scorso anno, partendo da un suo signature dish: l’animella glassata all’arancia con crudo di gambero rosso; Irene Volpe e Antonio Colasanto, finalisti due anni fa, alle prese con una prova a sorpresa; Gloria Clama, sul podio nell’ottava edizione, che aprirà le porte del suo ristorante Indiniò, locale in cui dominano i piatti della tradizione della Carnia, a Tracy Eboigbodin, ultima vincitrice di MasterChef Italia, per una cucinata di coppia; e Carmine Gorrasi, finalista un anno fa, che sarà interrogato da Chef Bruno Barbieri sulle tecniche di lavorazione di un pollo intero.



Il programma è stato realizzato nel pieno rispetto della sicurezza dei partecipanti e delle normative relative alle misure di contenimento del contagio da Virus Sars-Cov2 come da DPCM vigenti durante le registrazioni.



Tutto il mondo MasterChef Italia sceglie di impegnarsi – anche quest’anno – in tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari. Da anni, ormai, la produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free ed eco-friendly, tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile, e collabora con Last Minute Market per recuperare le eccedenze rimaste inutilizzate durante la registrazione delle puntate a favore della Onlus “Opera Cardinal Ferrari” che gestisce una mensa per persone in difficoltà a Milano.



Quest’anno, perfezionando i processi di acquisto, di smaltimento e di recupero dei prodotti e implementando un sistema di gestione per gli sprechi alimentari, MasterChef Italia ha ottenuto, prima realtà al mondo, la certificazione “Food Waste Management System” da Bureau Veritas, presente a livello globale e accreditata da oltre 60 organismi internazionali, leader di livello mondiale nell’offrire servizi di verifica, certificazione e audit in ambito Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale. Bureau Veritas, inoltre, ha certificato anche la corretta applicazione del protocollo “Green Audiovisual” che attesta la capacità nella gestione della sostenibilità ambientale, diminuendo i consumi e l’impatto ambientale, riducendo i trasporti, adottando un corretto smaltimento dei rifiuti e degli scarti generati.



Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy ha portato a bordo dei nuovi episodi di MasterChef Italia: Whirlpool – Hotpoint, Amadori, Regina asciugamani, Intesa Sanpaolo, Granoro, Acqua Minerale San Benedetto, Olio Filippo Berio, Smeg, Mutti Parma, Duchessa Lia, Eurovo, Melinda, Pascol, Pizzoli, Fungo Italiano Certificato, Rizzoli Emanuelli, Ubena spezia, Zwilling Ballarini Italia, Siggi, Molino Spadoni, Castagne Lovers, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, Kerrygold, Agricooltur, Caseificio Palazzo, Mazzetti l'Originale, Cromaris, NH Hotels, ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Gottardo spa, Riserva San Massimo.



RTL 102.5 è media partner del programma.



Si rinnova la partnership con la casa editrice Baldini+Castoldi che curerà e pubblicherà il libro di ricette del vincitore di MasterChef Italia.



MasterChef Italia è uno show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy.

Un programma scritto da Paola Papa, Sonia Soldera, Alberto Di Risio, Alessandra Tomaselli, Ilaria Barosi, Costanza Danelon, Gabriele Lampugnani, e con Silvia Bizzotto, Francesca Valenti, Francesca Mazzantini, Paola La Rosa, Maria Chiara Salvi, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Direttore della fotografia Flavio Toffoli. Scenografie Francesco Mari. La regia è di Umberto Spinazzola.



MasterChef è basato su un format creato da Franc Roddam in associazione con Ziji Productions. Executive Producer Franc Roddam e distribuito da Banijay Group.



Nel 2017 MasterChef è stato incoronato dal Guinness World Records come “Format TV culinario più di successo al mondo”: sono più di 500 le edizioni prodotte dal reboot nel 2005, in 64 versioni locali e più di 10mila episodi in onda nel mondo.