MasterChef 12, ecco chi è stato eliminato e cosa è successo ieri sera

4/20

Per l’Invention Test, il destino degli aspiranti chef è in mano a Francesco. Il vincitore della Mystery Box seleziona due ingredienti per ogni compagno cercando di mettere la classe in difficoltà. In particolare il concorrente romano punisce Mattia e Sara assegnando loro quattro degli ingredienti più difficili per un pre-dessert. Nella foto, Chef Barbieri mentre sprona la Masterclass a fare meglio

MasterChef 12, ecco chi è stato eliminato e cosa è successo nella puntata 8. FOTO