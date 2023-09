4 Ristoranti, le foto dei ristoranti lungo la via dell’olio umbra

Nel secondo appuntamento di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, lo chef giramondo ci porta nel cuore dell'Umbria, lungo la via che attraversa le sue verdi colline dove si produce un gioiello gastronomico rinomato in tutto il mondo: l’olio extravergine d’oliva. Qui a cogliere la sfida sono Luigi, Giorgiana, Donatella e Elisa che con la sua Osteria di Vin Porcello si aggiudica il titolo di miglior ristorante lungo la Via dell’olio umbra. LA FOTOGALLERY