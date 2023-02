4 Ristoranti, Alessandro Borghese alla volta di Roma

Chef Borghese approda nella Capitale per una sfida immersa nella più pura tradizione romana. Nell’episodio di stasera in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, i 4 ristoranti in gara sono “Dar Parucca” di Luca, “La Santeria di mare” di Gioia, “Scomodo Food & Music” di Romina e “Bosco – Officine del Tartufo” di Guido. Le anticipazioni Condividi

È Roma la sede del nuovo episodio di Alessandro Borghese 4 Ristoranti (LO SPECIALE), che approda nella Capitale per una sfida immersa nella più pura tradizione romana. Lo show Sky Original realizzato da Banijay Italia arriva così nella città che ha la più alta concentrazione di beni storici e architettonici al mondo, nella metropoli che chiunque dovrebbe visitare almeno una volta nella vita per apprezzare la storia, la natura, l'arte che si nascondono in ogni angolo della città.

le anticipazioni di puntata approfondimento 4 Ristoranti, vince "Dall’Antiquario” di Antonella. L'intervista Roma è anche un incredibile intreccio di quartieri, ognuno dei quali ha un’identità e caratteristiche che lo rendono unico: uno di questi è il Pigneto, tra i più autentici della città, ed è qui che Chef Alessandro Borghese parcheggerà il suo van per addentrarsi tra i locali tipici in gara ed eleggere il miglior ristorante del quartiere. Si tratta di una sorta di isola urbana all’interno della città, nata come povera borgata e oggi tra i principali punti di ritrovo della movida romana, combinazione perfetta tra lo spirito tipicamente romano e una fervente modernità. Il Pigneto è una zona lontana dalla Roma del centro storico, una sorta di “Brooklyn romana”, tanto che il New York Times lo ha definito come una zona punteggiata di “open air bar” e ristoranti di classe presi d’assalto da giovani artisti. Ed è proprio in questi ristoranti che l’immancabile tradizione gastronomica italiana e romana si unisce all’aspetto multiculturale del quartiere, andando quindi a comporre un menù insolito e sorprendente, mix di fusion e romanità. Nell’episodio di domenica 5 febbraio in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, i 4 ristoranti in gara sono “Dar Parucca” di Luca, “La Santeria di mare” di Gioia, “Scomodo Food & Music” di Romina e “Bosco – Officine del Tartufo” di Guido: saranno loro a sfidarsi per il titolo di miglior ristorante del Pigneto. Dopo la Capitale, il viaggio di Chef Borghese raggiungerà Milano, per l’ultimo appuntamento di questo ciclo di episodi. Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso un “bollino” 4 RISTORANTI esposto all’esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi.

I RISTORANTI IN GARA approfondimento 4 Ristoranti a Udine, vince il Ristorante San Michele di Giuseppe “Dar Parucca”, il cui titolare Luca, pur non essendo nato in zona, si è innamorato del Pigneto nel 1997 quando ha iniziato a lavorare in uno studio grafico – che sorgeva lì – dove faceva il disegnatore e fumettista. “Dar Parucca”, per Luca, è la realizzazione di un sogno: lo ha inaugurato 8 anni fa, rilevandone uno già esistente, con l’intenzione di avere un posto unico e l’ha aperto in una zona che inizialmente si è dimostrata difficile ma ha tenuto duro, sempre credendo nel proprio progetto. L’idea era quella di aprire una trattoria e osteria romana che proponesse le ricette classiche ma scegliendo e ricercando ingredienti biologici e di qualità. La proposta culinaria di questo locale è vasta e spazia in tutta la tradizione, dai classici primi fino ai secondi veraci. Il locale si trova nel cuore del Pigneto, non sull'isola pedonale ma a circa 300 metri di distanza. “Dar Parucca” nasce dal soprannome di Luca, che è proprio “Er Parucca” perché a carnevale indossava la parrucca di sua mamma, perché anche lui quando era giovane aveva i capelli lunghi e infine perché “parruccava” i biglietti dello stadio. “La Santeria di mare” di Gioia, titolare e responsabile di sala di questo locale aperto 5 anni fa. Innamorata del Pigneto, Gioia cerca sempre di dare una mano e di collaborare per rendere questo quartiere sempre migliore: «Grazie al suo melting pot quando sei qui ti senti cittadina del mondo», dice. Prima di intraprendere l’avventura nell’ambito della ristorazione, Gioia era un’artista, decorava gli interni e faceva anche l’arredatrice. “La Santeria di Mare” è soprattutto un bistrot, con una cucina prettamente di pesce legata anche al concetto di viaggio con piatti di influenze orientali; è creato ad immagine e somiglianza di Gioia, un ambiente raffinato ma informale che rappresenta appieno quello che è il suo carattere. “Scomodo Food & Music” di Romina, “romana de Roma”. La particolarità di questo locale è che l’ingresso è davvero a pochi centimetri dalle rotaie del tram: «Non è molto comodo, per questo l’abbiamo chiamato “Scomodo”», dice. Aperto circa 7 anni fa, Romina ha così coronato il suo sogno: aprire un locale da arredare secondo il suo gusto, che fosse spoglio ma curato da lei in tutti i dettagli, compresi alcuni elementi quasi trash. Si tratta di un ristorante e cocktail bar in una location a tratti industrial che propone musica dal vivo e dj-set ogni settimana. La cucina è semplice con qualche piccola rivisitazione. “Bosco – Officine del Tartufo” di Guido, titolare e chef di questo locale adiacente all’isola pedonale. Guido ha deciso di addentrarsi in questa avventura nel 2018 dopo diverse esperienze all’estero. Secondo lui è una «“street kitchen”, uno street food mascherato da ristorante», con un arredo industrial. La cucina richiama le origini abruzzesi di Guido grazie alle quali può anche rivisitare piatti della tradizione romana (la carbonara, ad esempio, è preparata proprio con ingredienti abruzzesi, mentre l’amatriciana è rivisitata con il tartufo). “Bosco – Officine del Tartufo” è molto attento alla sostenibilità ambientale tanto da avere una mise-en-place totalmente ecosostenibile e biodegradabile, al contempo raffinata ed elegante. Molto legato al quartiere Pigneto, pensa di poter vincere soprattutto grazie alla sua unicità. Il programma è stato realizzato nel pieno rispetto della sicurezza dei partecipanti e delle normative relative alle misure di contenimento del contagio da Virus Sars - Cov2 come da DPCM vigenti durante le registrazioni. Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo dei nuovi episodi di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” Generali Italia, RCH - registratori di cassa, Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti Docg. “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” è una produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia. Scritto da Alessandro Borghese, Nicola Lorenzi e Marco Tangerini. La regia è di Gianni Monfredini.