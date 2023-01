3/14

Conosciuto come veterano della ristorazione, Gigi ha una passione per la cucina che nasce da quando era bambino. Gigi vive in cucina ma spesso esce per dare un’occhiata a quello che succede in sala: proprio per questo ha fatto una cucina a vista che impreziosisce una sala lunga e ricca di volte. Nella foto Alessandro Borghese mentre ispezione la cucina di Gigi

4 Ristoranti, chef Borghese a Siracusa tra innovazione e tradizione