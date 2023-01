TV Show

I 4 ristoranti in gara per il titolo di miglior ristorante nel centro storico di Lecce sono “Ristorante SemiSerio” di Gigi, “La Sapore” di Christian, “Dall’Antiquario” di Antonella e “Anima Terrae” di Daniele

Conosciuto come veterano della ristorazione, Gigi ha una passione per la cucina che nasce da quando era bambino. Gigi vive in cucina ma spesso esce per dare un’occhiata a quello che succede in sala: proprio per questo ha fatto una cucina a vista che impreziosisce una sala lunga e ricca di volte. Nella foto Alessandro Borghese mentre ispezione la cucina di Gigi