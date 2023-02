4 Ristoranti a Milano, vince la Trattoria La Pesa dal 1902 di Fabio

L'intervista al vincitore

approfondimento

4 Ristoranti, chef Borghese a Milano per il finale di stagione

Com’è nata la trattoria La pesa?

La Pesa Trattoria dal 1902 nasce dall'idea di voler aprire un locale di quartiere con piatti della tradizione milanese, rustico quanto basta per sentirsi "a casa", con le tovaglie a scacchi, le luci che fanno atmosfera, curato nei dettagli e nell'accoglienza. Volevamo portare in tavola i profumi di una volta, quelli caratteristici della tradizione culinaria milanese; per questo abbiamo creato un ristorante che offre una cucina regionale lombarda, con pietanze classiche come il risotto alla milanese, la cassoeula con polenta e l'ossobuco con risotto, ma anche specialità come lo gnocco fritto con i salumi e i dolci fatti in casa.



Durante l’ispezione i ristoratori hanno definito il suo locale, pieno di oggetti, “la casa della nonna spolverata”. Una semplice critica o strategia?

Una critica. Ma quella che per i miei avversari voleva essere una critica per noi è indubbiamente uno dei nostri punti di forza. Quando abbiamo aperto la trattoria volevamo che i nostri clienti rivivessero proprio l'esperienza di sentirsi a casa dei nonni quando la domenica si organizzavano i pranzi felici con gli zii, i cugini, i genitori e le sorelle, e la tavola era lunghissima. I nonni avevano sempre il caffe pronto, la pasta fatta in casa, l'arrosto in forno, il vino, le caramelle e quando la loro casa "si è chiusa" ognuno di noi si è ritrovato adulto senza capire quando ha smesso di essere bambino.



Durante la cena Daniele le ha chiesto se la salsa senape e miele era fatta in casa. Secondo lei voleva provocarla?

Con il termine senape si indica in realtà una pianta dalla quale si ricavano i semi che si utilizzano come base della gustosa salsa che portiamo in tavola. Per una buona salsa fatta in casa servono allenamento, una buona ricetta e tempo. Sui primi due punti i miei ragazzi non avrebbero problemi, sul fattore tempo invece sì, fra le lunghe preparazioni delle nostre portate e i numerosi coperti che serviamo ogni giorno nella trattoria! Ed è proprio per questo motivo abbiamo deciso di acquistare questo prodotto da una cascina che la produce e ci consegna il prodotto pronto per essere utilizzato. Sicuramente Daniele lo ha voluto sottolineare e ci ha tenuto a farlo sapere al pubblico, in maniera magari anche provocatoria.



Qual è stata la vostra carta vincente?

I miei ragazzi: la mia squadra! Noi siamo un gruppo vincente perchè abbiamo obiettivi comuni, senso di appartenenza, umiltà, voglia di costruire e crescere. Ognuno di noi ha il suo punto di forza nel gruppo. Tra di noi stiamo bene e c'è collaborazione e scambio di informazioni.



Cosa apprezzano di più i clienti quando vengono nella sua trattoria?

Le nostre ricette, la qualità delle materie prime, i sapori e i profumi di una volta, i piatti di una cucina che non abbiamo voluto né rivisitare né stravolgere, ma solo "rispolverare": gli abbiamo tolto la polvere per tirare fuori e rimettere in vigore i piatti della tradizione.