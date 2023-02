4 Ristoranti a Roma, vince “Dar Parucca” di Luca. L'intervista

Chef Borghese approda nella Capitale per una sfida immersa nella più pura tradizione romana ed è qui che elegge il miglior ristorante del quartiere Pigneto. Ecco cosa ci ha raccontato Luca della sua vittoria. L'ultimo appuntamento con 4 Ristoranti ti aspetta domenica prossima in prima serata su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW

Qual è stata la vostra carta vincente?

Direi che sono diverse, innanzitutto la qualità eccezionale dei prodotti, la nostra schiettezza e la simpatia.



La vostra è un’osteria romana, casareccia e biologica: come nasce?

E’ una storia un po’ lunga che in sintesi nasce dal mio incontro con Alessandro, lui gestiva una trattoria romana vecchio stampo, io invece mangiavo sì romano, ma non solo. Ho sempre avuto grande attenzione per la qualità, il biologico, il vegetarianesimo e il veganismo: e da queste due anime che è nato quello che siamo diventati oggi.



Il piatto più amato dai vostri clienti?

Sono due, le polpettine e la carbonara. Certo poi che anche la gricia con carciofi se la gioca parecchio bene, insomma sono sincero è difficile dire quale sia il piatto più amato, c’è la amatriciana e anche tutti i secondi…Insomma tutti, impossibile sceglierne uno solo.

Com’è andata davanti alle telecamere?

E’ andata benissimo, ci siamo sentiti a nostro agio e ci siamo divertiti molto.



Vi aspettavate la vittoria?

Beh che dire, sì. Ci aspettavamo la vittoria, crediamo molto nelle nostre capacità.



Come pensate di investire il premio?

A dire il vero sul premio non abbiamo ancora deciso.

Il complimento che vi ha fatto più piacere ricevere in trasmissione.

Quello che ci ha fatto più piacere è arrivato da tutta la troupe, ci hanno detto tutti che non si sono mai divertiti tanto come con noi, fino a oggi.

Cosa è cambiato dopo questa esperienza nel vostro lavoro quotidiano.

Al momento non è cambiato molto, forse crediamo maggiormente in noi stessi e ci sentiamo ancora più uniti, questo sì.

C’è una star che vorreste avere come ospite e cosa gli preparereste?

Certo che c’è: è il Capitano, ancora non si è fatto vedere, gli vorremmo fare assaggiare il tortino di patata rossa, la linguina di farro ajo ojo peperoncino, pesto di rucola e pomodori secchi. Così, giusto per non essere scontati con i soliti piatti romani.

Cosa vi siete portati a casa di questa esperienza televisiva e umana?

Tante cose, non pensavamo di incontrare in un canale come Sky così tante belle persone, questo ci regala la speranza di un mondo televisivo migliore per un mondo migliore. Poi stare con Alessandro Borghese è stato bellissimo, molto costruttivo, oltre che divertente.