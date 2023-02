4 Ristoranti, chef Borghese a Milano per il finale di stagione

Arriva a Milano il van di Alessandro Borghese 4 Ristoranti , e sarà proprio la Madonnina a fare da sfondo alla sfida che chiude questo ciclo di episodi dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia. Nell’ultimo appuntamento, infatti, atteso per domenica 12 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW si elegge la migliore trattoria della metropoli lombarda

Domenica 12 febbraio in prima serata in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go , i 4 ristoranti in gara sono “ Antica Trattoria Monluè ” di Eugenio, “ Trattoria La Pesa dal 1902 ” di Fabio, “ Il Santo Bevitore ” di Daniele e “ Al Cantinone ” di Gian

Moda, business, tecnologia, glamour: Milano è una città cosmopolita, crocevia di stili e culture, di elementi sempre focalizzati sull’innovazione e sul futuro. Ma pur proiettata sul domani, in città non ci si dimentica mai di ieri: anche a tavola, dove i ristoranti fusion e di cucina internazionale spesso sorgono proprio accanto ai locali di cucina tradizionale meneghina. Il riso giallo e la cotoletta, la cassoela e il brasato, i mondeghili e il rustin negàa sono i capisaldi che secolo dopo secolo hanno costituito la cucina milanese, colonne portanti ancora oggi delle trattorie tipiche. Alessandro Borghese ne visita 4 mettendole in sfida, per capire com’è oggi davvero la cucina meneghina e quanta voglia di cambiamento c’è nei suoi piatti.

Le regole del gioco non cambiano anche in questa sfida: quattro ristoratori con qualcosa in comune, ognuno desideroso di dimostrare di essere il migliore in una determinata categoria, sono in gara per ottenere l’agognato, amatissimo e inconfondibile “dieci” dello chef. Ogni ristoratore invita gli altri tre che, accompagnati da Chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio, conto del ristorante che li ospita e la categoria Special, che cambia di puntata in puntata: tutti e quattro gli sfidanti, infatti, dovranno confrontarsi su uno stesso piatto, protagonista di quella puntata, così da rendere la gara tra loro sempre più diretta e intensa, senza esclusione di colpi.

In questa puntata, la categoria special sarà il piatto milanesissimo per eccellenza, l’ossobuco alla milanese – o per dirla giusta, l’òssbüs – tradizionalmente accompagnato dal risotto allo zafferano.

Come da tradizione, anche questo pasto sarà preceduto dalla scrupolosa ispezione dello chef Borghese della cucina del ristorante. Tutto verrà osservato nei minimi dettagli, per un’analisi che proseguirà poi durante il pasto, concentrandosi sul personale di sala, messo alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine si scoprirà il giudizio di chef Borghese, che con i suoi voti può confermare o ribaltare l’intera classifica.

In palio per il vincitore di puntata, l’ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso un “bollino” 4 RISTORANTI esposto all’esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi.