4 Ristoranti, al via la nuova stagione con Alessandro Borghese

Tornano le attesissime sfide cult tra ristoranti decise da Chef Borghese che in questa nuova stagione girerà come di consueto l'Italia alla scoperta dei migliori ristoranti con sempre più attenzione al territorio. Si parte da Bassano del Grappa (nel primo episodio) per poi proseguire in Irpinia, Umbria, Tropea e Ascoli. Appuntamento dal 3 settembre, ogni domenica in prima serata in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Bagagli chiusi, sta per ripartire l’avvincente viaggio tra i ristoratori italiani di Alessandro Borghese 4 Ristoranti . Le nuove sfide dell’iconico show, diventato un cult della televisione italiana, prendono il via domenica 3 settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW , quando chef Borghese salirà a bordo del suo inconfondibile van dai vetri oscurati, pronto a macinare chilometri su chilometri per scoprire le nuove tendenze della cucina nostrana e per decretare i ristoratori migliori.

Nelle puntate inedite della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia , chef Alessandro Borghese vivrà la sua prima tappa a Bassano del Grappa , per poi spostarsi in Umbria , a Tropea , ad Ascoli e in Irpinia per sperimentare nuove forme di ristorazione lungo tutto la penisola. In questa edizione ancora maggior attenzione al territorio di riferimento: non a caso, i piatti e gli ingredienti più tipici e tradizionali di ciascuna zona diventeranno sempre più protagonisti dei nuovi episodi.

A Bassano Del Grappa, nella prima destinazione di questo nuovo itinerario - al via dal 3 settembre ogni domenica, in prima serata su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW – Alessandro Borghese cercherà il miglior ristorante storico della città. Bassano, ai piedi dell’omonimo monte, è considerata la capitale mondiale degli Alpini, ai quali è dedicato l’inconfondibile ponte di legno sul fiume Brenta. Oltre alle innumerevoli testimonianze storiche, la città vanta anche una tradizione gastronomica importante, influenzata prima da Venezia e poi dalla cultura asburgica. La cucina bassanese si compone di ingredienti poveri, come la polenta e l’anatra, ma ricchi di storia e autenticità. E Alessandro Borghese ricercherà proprio quei valori durante il suo viaggio culinario: la vera tradizione bassanese dimora ancora negli storici locali aperti da generazioni oppure oggi si trova nei ristoranti che hanno scelto di modernizzarsi pur rimanendo fedeli alla cucina locale?

In gara in questo episodio ci sono “Birraria Ottone” di Giorgia, “Danieli” di Edoardo, “Ristorante Al Ponte” di Antonio e “Osteria Il Terraglio” di Andrea.

Le regole che hanno reso Alessandro Borghese 4 Ristoranti un cult della televisione italiana restano immutate: quattro ristoratori, che condividono un aspetto o una caratteristica comune, si sfidano a colpi di gusto e originalità per aggiudicarsi il titolo di migliore in una determinata categoria e ottenere l’agognato e inconfondibile “dieci” dello chef. Ciascun ristoratore invita nel proprio locale gli altri tre pretendenti accompagnati da chef Alessandro Borghese, che non rinuncia alla sua scrupolosa ispezione nella cucina del locale per assicurarsi che gli elevati standard della ristorazione vengano rispettati senza tralasciare alcun dettaglio.

La temibile valutazione continua durante il pasto, quando il personale viene valutato su accoglienza, servizio e preparazione. I commensali prima commentano le portate che assaggiano e poi stilano la propria pagella assegnando un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto del ristorante, oltre alla quinta categoria, differente in ciascuna puntata. Tutti e quattro gli sfidanti, infatti, dovranno cimentarsi nello stesso piatto o ingrediente, molto rappresentativo del territorio di riferimento e ordinato da tutti i ristoratori al tavolo, per dar vita a un confronto ancora più diretto. A Bassano del Grappa si fronteggeranno sull’ingrediente principe della tradizione culinaria locale, l’Asparago Bianco: tenero e non legnoso, ha un sapore dolce-amaro caratteristico, che lo distingue da tutte le altre specie di asparago.

Il giudizio di chef Borghese sulla gara viene svelato solamente alla fine e, come sempre, i suoi voti possono confermare o ribaltare l’intera classifica. Il vincitore di ciascuna puntata, poi, oltre all’ambitissimo titolo di miglior ristorante, riceverà un contributo economico da investire nella propria attività.

Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso il “bollino” #Ale4Ristoranti esposto all’esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi.