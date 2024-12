In cima alla lista dei film più cercati su Google, nel 2024, a dominare è Inside Out 2, sequel di Inside Out e debutto alla regia di Kelsey Mann. Distribuito al cinema in Italia a partire dal 19 giugno, è l'ottavo film più visto al mondo di sempre. In Italia, il botteghino ha superato i 46 milioni di euro. Seguono, nella classifica dei titoli più cercati su Google, Saltburn e Beetlejuice Beetlejuice. Il primo, con Barry Keoghan e Jacob Elordi, ha ottenuto due candidature ai Golden Globes. Il secondo, sequel di Beetlejuice - Spiritello porcello e con un supercast - è un omaggio di Tim Burton al suo classico degli anni Ottanta. Questa la classifica completa dei film più cercati in Italia su Google nel 2024: