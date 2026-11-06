Secondo l'agenzia di stampa Reuters, l'Iran ha inviato agli Stati Uniti, tramite il Qatar, una proposta sul nucleare che sarà discussa solo dopo che Washington avrà soddisfatto sette richieste avanzate da Teheran. La fonte, un funzionario che ha parlato a condizione di rimanere anonimo, ha riferito che gli Stati Uniti stanno esaminando la proposta, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Mohsen Rezaei, responsabile della Sicurezza dell'Iran, aveva dichiarato in precedenza durante una visita in Russia: "Sul fronte diplomatico, abbiamo comunicato agli americani sette condizioni. Finché non soddisferanno queste sette richieste, non riapriremo lo Stretto di Hormuz né avvieremo alcun negoziato". Tra le condizioni poste dall'Iran figurano la revoca delle sanzioni statunitensi, lo sblocco dei beni iraniani congelati e il pagamento di riparazioni di guerra. Washington, dal canto suo, ha ribadito che le questioni legate al nucleare devono essere parte integrante di qualsiasi negoziato iniziale.

Il presidente israeliano, Isaac Herzog, deciderà domenica a chi affidare l'incarico di formare il prossimo governo, dopo aver completato le consultazioni con tutti i partiti eletti alla 26esima Knesset. Allo stato attuale, Gadi Eisenkot ha ricevuto più raccomandazioni rispetto a Netanyahu.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: