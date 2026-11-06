Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Guerra Iran, Reuters: "Teheran ha inviato agli Usa una proposta sul nucleare". LIVE

live Mondo

Secondo l'agenzia di stampa, l'Iran ha inviato agli Stati Uniti, tramite il Qatar, una proposta sul nucleare che sarà discussa solo dopo che Washington avrà soddisfatto  sette richieste avanzate da Teheran. La fonte, un funzionario che ha parlato a condizione di rimanere anonimo, ha riferito che gli Stati Uniti stanno esaminando la proposta, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Proseguono le consultazioni in Israele: Herzog deciderà domenica a chi affidare l'incarico di formare il prossimo governo

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

in evidenza

Secondo l'agenzia di stampa Reuters, l'Iran ha inviato agli Stati Uniti, tramite il Qatar, una proposta sul nucleare che sarà discussa solo dopo che Washington avrà soddisfatto  sette richieste avanzate da Teheran. La fonte, un funzionario che ha parlato a condizione di rimanere anonimo, ha riferito che gli Stati Uniti stanno esaminando la proposta, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Mohsen Rezaei, responsabile della Sicurezza dell'Iran, aveva dichiarato in precedenza durante una visita in Russia: "Sul fronte diplomatico, abbiamo comunicato agli americani sette condizioni. Finché non soddisferanno queste sette richieste, non riapriremo lo Stretto di Hormuz né avvieremo alcun negoziato". Tra le condizioni poste dall'Iran figurano la revoca delle sanzioni statunitensi, lo sblocco dei beni iraniani congelati e il pagamento di riparazioni di guerra. Washington, dal canto suo, ha ribadito che le questioni legate al nucleare devono essere parte integrante di qualsiasi negoziato iniziale. 

Il presidente israeliano, Isaac Herzog, deciderà domenica a chi affidare l'incarico di formare il prossimo governo, dopo aver completato le consultazioni con tutti i partiti eletti alla 26esima Knesset. Allo stato attuale, Gadi Eisenkot ha ricevuto più raccomandazioni rispetto a Netanyahu.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Israele, chi è Gadi Eisenkot: l'ex generale che si oppone a Netanyahu

Da alcuni opinionisti viene definito come "l’uomo che incarna tutto ciò che il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, non è". A 66 anni, la gran parte dei quali passati indossando una divisa militare, l’ex generale Gadi Eisenkot si è presentato come il principale candidato dell’opposizione alle elezioni israeliane del 27 ottobre. Di origini marocchine, è entrato in politica nel 2022 e oggi guida il partito Yashar che in ebraico significa “dritto”, “onesto”.

Israele, chi è Gadi Eisenkot: ex generale che si oppone a Netanyahu

Israele, chi è Gadi Eisenkot: ex generale che si oppone a Netanyahu

Vai al contenuto

Herzog deciderà domenica a chi affidare incarico di formare governo

Il presidente israeliano, Isaac Herzog, deciderà domenica a chi affidare l'incarico di formare il prossimo governo, dopo aver completato le consultazioni con tutti i partiti eletti alla 26esima Knesset. Lo ha annunciato lo stesso Herzog, precisando che le forze politiche che rappresentano 67 deputati hanno indicato Gadi Eisenkot, leader del partito Yashar e del blocco all'opposizione, mentre quelle che rappresentano 46 parlamentari hanno espresso il loro sostegno al primo ministro uscente Benjamin Netanyahu.

Un’alleanza anti-Netanyahu tra Eisenkot e partiti arabi è possibile?

Vediamo quali sono gli scogli che rendono complessa la costruzione di un fronte comune, sebbene prima Ra’am con i suoi otto deputati abbia portato il sostegno al leader centrista a quota 56 e poi la Lista Unita, che con una decisione unanime gli ha permesso di superare la soglia dei 61. L'APPROFONDIMENTO SU SKY TG24 INSIDER

Un’alleanza anti-Netanyahu tra Eisenkot e partiti arabi è possibile?

Un’alleanza anti-Netanyahu tra Eisenkot e partiti arabi è possibile?

Vai al contenuto

Reuters: "L'Iran ha inviato agli Usa una proposta sul nucleare"

Secondo l'agenzia di stampa Reuters, l'Iran ha inviato agli Stati Uniti, tramite il Qatar, una proposta sul nucleare che sarà discussa solo dopo che Washington avrà soddisfatto  sette richieste avanzate da Teheran. La fonte, un funzionario che ha parlato a condizione di rimanere anonimo, ha riferito che gli Stati Uniti stanno esaminando la proposta, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

Guerra in Iran e blocco Hormuz, Europa ha speso 127 miliardi in più per costi energia

L'allarme è arrivato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che è intervenuta al WinWin Brussels Summit dedicato alle startup. 

Blocco Hormuz, Europa ha speso 127 mld in più per costo energia

Blocco Hormuz, Europa ha speso 127 mld in più per costo energia

Vai al contenuto

Mondo: Ultime notizie

Allarme bomba su 25 voli in Europa, anche da e per l'Italia

Mondo

Un aereo partito da Helsinki e diretto a Roma è stato scortato a Fiumicino da jet...

Ucraina, Trump: "Vicini ad accordo, riguarderà anche Europa"

Mondo

All'informale della prossima settimana, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha...

Consultazioni Israele: Herzog decide domenica a chi affidare incarico

Mondo

Il presidente israeliano Herzog ha avviato la seconda giornata di consultazioni con i partiti...

Midterm 2026, Trump: "Elezioni truccate". Rubio: "Voglio restare"

Mondo

Il presidente Usa torna a ad attaccare il sistema elettorale americano, parlando nello Studio...

Allarmi bomba sugli aerei in Italia e in Europa: che cosa sappiamo

Mondo

Sono 25 i voli interessati oggi da un'ondata di allarmi bomba in Europa. Le segnalazioni,...

Mondo: I più letti