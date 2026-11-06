Secondo l'agenzia di stampa, l'Iran ha inviato agli Stati Uniti, tramite il Qatar, una proposta sul nucleare che sarà discussa solo dopo che Washington avrà soddisfatto sette richieste avanzate da Teheran. La fonte, un funzionario che ha parlato a condizione di rimanere anonimo, ha riferito che gli Stati Uniti stanno esaminando la proposta, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Proseguono le consultazioni in Israele: Herzog deciderà domenica a chi affidare l'incarico di formare il prossimo governo
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Secondo l'agenzia di stampa Reuters, l'Iran ha inviato agli Stati Uniti, tramite il Qatar, una proposta sul nucleare che sarà discussa solo dopo che Washington avrà soddisfatto sette richieste avanzate da Teheran. La fonte, un funzionario che ha parlato a condizione di rimanere anonimo, ha riferito che gli Stati Uniti stanno esaminando la proposta, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Mohsen Rezaei, responsabile della Sicurezza dell'Iran, aveva dichiarato in precedenza durante una visita in Russia: "Sul fronte diplomatico, abbiamo comunicato agli americani sette condizioni. Finché non soddisferanno queste sette richieste, non riapriremo lo Stretto di Hormuz né avvieremo alcun negoziato". Tra le condizioni poste dall'Iran figurano la revoca delle sanzioni statunitensi, lo sblocco dei beni iraniani congelati e il pagamento di riparazioni di guerra. Washington, dal canto suo, ha ribadito che le questioni legate al nucleare devono essere parte integrante di qualsiasi negoziato iniziale.
Il presidente israeliano, Isaac Herzog, deciderà domenica a chi affidare l'incarico di formare il prossimo governo, dopo aver completato le consultazioni con tutti i partiti eletti alla 26esima Knesset. Allo stato attuale, Gadi Eisenkot ha ricevuto più raccomandazioni rispetto a Netanyahu.
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Israele, chi è Gadi Eisenkot: l'ex generale che si oppone a Netanyahu
Da alcuni opinionisti viene definito come "l’uomo che incarna tutto ciò che il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, non è". A 66 anni, la gran parte dei quali passati indossando una divisa militare, l’ex generale Gadi Eisenkot si è presentato come il principale candidato dell’opposizione alle elezioni israeliane del 27 ottobre. Di origini marocchine, è entrato in politica nel 2022 e oggi guida il partito Yashar che in ebraico significa “dritto”, “onesto”.
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Herzog deciderà domenica a chi affidare incarico di formare governo
Il presidente israeliano, Isaac Herzog, deciderà domenica a chi affidare l'incarico di formare il prossimo governo, dopo aver completato le consultazioni con tutti i partiti eletti alla 26esima Knesset. Lo ha annunciato lo stesso Herzog, precisando che le forze politiche che rappresentano 67 deputati hanno indicato Gadi Eisenkot, leader del partito Yashar e del blocco all'opposizione, mentre quelle che rappresentano 46 parlamentari hanno espresso il loro sostegno al primo ministro uscente Benjamin Netanyahu.
Un’alleanza anti-Netanyahu tra Eisenkot e partiti arabi è possibile?
Vediamo quali sono gli scogli che rendono complessa la costruzione di un fronte comune, sebbene prima Ra’am con i suoi otto deputati abbia portato il sostegno al leader centrista a quota 56 e poi la Lista Unita, che con una decisione unanime gli ha permesso di superare la soglia dei 61. L'APPROFONDIMENTO SU SKY TG24 INSIDER
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Reuters: "L'Iran ha inviato agli Usa una proposta sul nucleare"
Secondo l'agenzia di stampa Reuters, l'Iran ha inviato agli Stati Uniti, tramite il Qatar, una proposta sul nucleare che sarà discussa solo dopo che Washington avrà soddisfatto sette richieste avanzate da Teheran. La fonte, un funzionario che ha parlato a condizione di rimanere anonimo, ha riferito che gli Stati Uniti stanno esaminando la proposta, ma non ha fornito ulteriori dettagli.
Guerra in Iran e blocco Hormuz, Europa ha speso 127 miliardi in più per costi energia
L'allarme è arrivato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che è intervenuta al WinWin Brussels Summit dedicato alle startup.