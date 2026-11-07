Guerra Iran USA, Trump: “Accordo o li distruggo”. Nella notte colpita l'isola Qeshm. LIVE
L'amministrazione Trump è spaccata sull'Iran. Il vicepresidente JD Vance preme per la fine del conflitto, mentre il capo del Pentagono Pete Hegseth e il numero uno dell'Us Central Command Brad Cooper spingono per un ritorno ai combattimenti. Nella notte il tycoon ammette un attacco di pochi minuti all'isola Qeshm per distruggere “un piccolo dispositivo antiaereo”. Oltre 30 vittime, tra morti e feriti, in un attacco saudita avvenuto contro un mercato del bestiame a Taiz, in Yemen
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L'amministrazione Trump è spaccata sull'Iran. Il vicepresidente JD Vance preme per la fine del conflitto, mentre il capo del Pentagono Pete Hegseth e il numero uno dell'Us Central Command Brad Cooper spingono per un ritorno ai combattimenti. Trump si dice ancora indeciso se attaccare l'Iran: “Accordo o li distruggo”.
L'esercito iraniano afferma di essere "più forte" rispetto all'inizio della guerra in Medio Oriente, dichiarandosi pronto a rispondere a qualsiasi attacco in modo "immediato" e "senza limiti geografici" a seguito delle recenti minacce statunitensi.
Nella notte il tycoon ammette un attacco di pochi minuti all'isola Qeshm per distruggere “un piccolo dispositivo antiaereo”.
Oltre 30 vittime, tra morti e feriti, in un attacco saudita avvenuto contro un mercato del bestiame a Taiz, in Yemen.
Ci sono sei italiani tra i 14 volontari internazionali arrestati in Cisgiordania mentre aiutavano i palestinesi nella raccolta di olive. Nel gruppo dei connazionali, 4 attivisti e 2 giornalisti, anche Giorgia Lombardi, consigliera comunale di La Spezia. Previste per oggi le procedure di espulsione.
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Comandante Centcom scherza in un podcast: Pasdaran "spieghi insuccessi"
Il portavoce delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, Hossein Mohebi, reagisce alle dichiarazioni rilasciate giovedì dal comandante del Centcom, Brad Cooper, nel corso di un podcast - durante il quale quest'ultimo ha scherzato sulla sua passione per le patatine fritte e sull'andare in pensione per giocare a basket, proprio mentre Trump valuta la sua prossima mossa contro l'Iran. "Sarebbe meglio metterla così: 'in questo episodio del podcast del Centcom, spiegherò come abbiamo trasformato i nostri droni MQ-1 e MQ-9 (sistemi di difesa americani, ndr) - velivoli ultra-avanzati dal costo di svariati milioni di dollari - in droni suicidi!'", ha scritto ieri sera Mohebi in un post sul suo profilo X. Mentre la guerra in Iran, fortemente impopolare negli Usa, giunge al suo nono mese, nei giorni scorsi il Comando Centrale degli Stati Uniti ha lanciato il suo podcast ufficiale. Nell'episodio d'esordio il comandante ha scherzato appunto sulla sua passione per le patatine fritte, dedicando solo un breve accenno al conflitto in corso. Il podcast, intitolato "Inside Centcom", dura poco meno di 12 minuti e vede la partecipazione dell'ammiraglio Cooper, a capo del comando, e del Fleet Master Chief, Lateef Compton, il sottufficiale di grado più elevato del Centcom.
Media: maltempo a Gaza, allagate le tende di centinaia di sfollati
Le forti piogge e venti hanno allagato centinaia di tende di sfollati e ne hanno distrutte altre decine in tutta la Striscia di Gaza. Lo riferiscono i corrispondenti di Al Jazeera nell'enclave. Le avverse condizioni meteorologiche hanno causato danni diffusi ai rifugi temporanei che ospitano famiglie costrette ad abbandonare le proprie case.
Trump conferma nuovi raid Usa su Qeshm: "Distrutte difese antiaeree"
Il presidente americano Donald Trump ha confermato nuovi attacchi militari americani contro l'isola iraniana di Qeshm, nello Stretto di Hormuz, sostenendo al tempo stesso che Washington ha compiuto "molti progressi" nei negoziati con Teheran. Parlando venerdì con i giornalisti a West Palm Beach, in Florida, Trump ha spiegato che le forze statunitensi hanno condotto raid di portata limitata contro i sistemi di difesa aerea iraniani. "Effettuiamo piccoli attacchi - ha dichiarato il presidente - Avevano costruito un piccolo dispositivo antiaereo e lo abbiamo distrutto in circa 15 minuti, forse cinque". Le dichiarazioni di Trump sono arrivate poco dopo che i media statali iraniani avevano riferito di due attacchi missilistici nella zona di Suza, sull'isola di Qeshm.
Trump: "Qeshm? Condotto un piccolo attacco di pochi minuti"
"Non voglio parlarne. Abbiamo condotto un piccolo attacco in Iran. Hanno costruito un piccolo dispositivo antiaereo e lo abbiamo messo fuori combattimento in 15 minuti, forse cinque". Lo ha detto Donald Trump, rispondendo a chi gli chiedeva se gli Stati Uniti fossero stati dietro l'attacco all'isola di Qeshm.
Teheran: il nostro esercito più forte rispetto all'inizio della guerra
L'esercito iraniano ha affermato oggi di essere "più forte" rispetto all'inizio della guerra in Medio Oriente, dichiarandosi pronto a rispondere a qualsiasi attacco in modo 'immediato' e "senza limiti geografici" a seguito delle recenti minacce statunitensi. "Le forze armate della Repubblica islamica sono oggi in uno stato di allerta più elevato e sono più potenti di quanto non fossero all'inizio della guerra", ha dichiarato il portavoce dell'esercito, Mohammad Akraminia, citato dall'agenzia ufficiale Irna. "Su ordine della Guida Suprema, qualsiasi risposta delle forze armate sarà immediata, efficace e senza limiti geografici", ha aggiunto. Nonostante i recenti attacchi statunitensi sull'isola di Qeshm, nello stretto di Hormuz, le trattative diplomatiche per evitare una ripresa delle ostilità si sono recentemente intensificate con la mediazione del Qatar, dopo una serie di minacce israelo-statunitensi.
Wall Street Journal: l'amministrazione Trump divisa sull'Iran dopo le midterm
L'amministrazione Trump è spaccata sull'Iran. Il vicepresidente JD Vance preme per la fine del conflitto, mentre il capo del Pentagono Pete Hegseth e il numero uno dell'Us Central Command Brad Cooper spingono per un ritorno ai combattimenti. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali le tensioni fra le varie posizioni all'interno dell'amministrazione si sono intensificate dopo la elezioni di metà mandato. I segretari di Stato Marco Rubio e del Tesoro Scott Bessent spingono invece per un inasprimento delle sanzioni e per proseguire il blocco. L'inviato Steve Witkoff sostiene la posizione di Vance. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu vorrebbe una ripresa dei combattimenti.
Usa offrono 20 milioni a chi offre informazioni sul programma nucleare dell'Iran
Gli Stati Uniti offrono 20 milioni di dollari, "oltre alla possibilità di trasferirsi altrove", a chiunque fornisca informazioni sul programma nucleare iraniano. Tali informazioni possono riguardare "le sue strutture, le sue attrezzature e il personale a esse associato", ha detto lo Us Central Command.