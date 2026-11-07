Il presidente Isaac Herzog ha invitato il leader del partito Yashar alla residenza presidenziale, dove domenica alle 17 gli conferirà ufficialmente l'incarico. Netanyahu ha invitato i partiti del cosiddetto "blocco del cambiamento" a formare un governo di unità nazionale con i partiti della sua coalizione uscente. "Se il Likud e i suoi alleati si mostrano interessati a un governo di ampia coalizione, sono i benvenuti: annuncino pubblicamente la rottura della loro alleanza con gli estremisti", ha replicato Yashar

Oggi Netanyahu ha invitato i partiti del cosiddetto "blocco del cambiamento" a formare un governo di unità nazionale con i partiti della sua coalizione uscente e ha affermato che un governo formato con i partiti arabi, da lui definiti "sostenitori del terrorismo", distruggerebbe il Paese. Pur invocando l'unità, Netanyahu ha specificato che un governo di questo tipo dovrebbe includere tutti i suoi alleati della precedente coalizione, ovvero le fazioni ultranazionaliste del Sionismo Religioso e di Otzma Yehudit, i partiti ultraortodossi e il Likud.

La replica di Yashar

"Se il Likud e i suoi alleati si mostrano improvvisamente interessati all'unità e a un governo di ampia coalizione, sono i benvenuti: annuncino pubblicamente la rottura della loro alleanza con gli estremisti (...) e la loro volontà di entrare a far parte di un governo guidato da (...) Eisenkot", ha replicato il partito Yashar su X poco dopo il messaggio di Netanyahu. "L'uomo che ha diviso, lacerato e seminato discordia nella società israeliana ora parla di 'unità' solo perché si rende conto che i suoi giorni al potere sono contati - afferma Yashar - L'unità è un valore importante per Israele, eppure Netanyahu ha agito sistematicamente e risolutamente contro di essa, persino durante la guerra più difficile della nostra storia". Il partito prosegue affermando che "il governo nazionale di emergenza che Gadi Eisenkot istituirà includerà solo membri della Knesset che sostengono i quattro principi di Yashar, tra cui il riconoscimento di Hamas come organizzazione terroristica e l'impegno a distruggere il suo potere militare e di governo".