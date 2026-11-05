Secondo l'ex controverso stratega della Casa Bianca, le istituzioni israeliane dovrebbero collaborare, rendendo accessibili i propri documenti. "Se l'America utilizzerà le sue basi in Europa, comprese quelle in Italia e in Germania, i missili iraniani saranno lanciati verso l'Europa" ha dichiarato Ahmad Bakhshayesh Ardestani, membro della commissione per la sicurezza nazionale del parlamento iraniano. Al via le consultazioni per il nuovo governo in Israele
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Steve Bannon esorta Donald Trump a istituire una commissione d'inchiesta che indaghi sulla guerra degli Stati Uniti contro l'Iran e che renda pubblici i risultati, giudicando l'iniziativa come necessaria affinché il presidente possa riconquistare la fiducia degli americani. Secondo l'ex controverso stratega della Casa Bianca, le istituzioni israeliane dovrebbero collaborare, rendendo accessibili i propri documenti.
"Se l'America utilizzerà le sue basi in Europa, comprese quelle in Italia e in Germania, i missili iraniani saranno lanciati verso l'Europa". Lo ha dichiarato a Euronews Ahmad Bakhshayesh Ardestani, membro della commissione per la sicurezza nazionale del parlamento iraniano. La dichiarazione arriva dopo che Mojtaba Khamenei ha dato ordini per una risposta "senza restrizioni geografiche" a qualsiasi minaccia nemica.
Al via le consultazioni per il nuovo governo in Israele: il presidente israeliano Herzog ha concluso le consultazioni con il partito di estrema destra Sionismo Religioso e ha avviato gli incontri con il partito ultra-ortodosso sefardita Shas, guidato da Aryeh Deri. Nel corso delle consultazioni presso la residenza del presidente, i partiti indicano il nome che propongono per l'incarico di primo ministro.
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Wall Street Journal: Houthi chiedono 51 mld dollari ad Arabia Saudita per stop attacchi
Gli Houthi hanno chiesto 51 miliardi di dollari all'Arabia Saudita per porre fine agli attacchi contro il Paese. Lo riporta il Wall Street Journal, aggiungendo che la proposta è stata presentata in seguito a un'iniziativa dell'Arabia Saudita, dopo che gli Houthi sono riusciti a prendere il controllo della strategica città di Al-Mokha, vicino allo stretto di Bab al-Mandab. Secondo il report, che si basa su fonti coinvolte nei colloqui, gli Houthi hanno affermato che questa era la somma necessaria per la ricostruzione dopo anni di attacchi e blocco. È stato inoltre riportato che, per maggiore sicurezza, gli Houthi volevano che l'Arabia Saudita li riconoscesse ufficialmente come "governanti" dello Yemen.
Due petroliere e un rimorchiatore in fiamme nello Stretto di Hormuz
L'Iran ha dichiarato oggi che due petroliere e un rimorchiatore hanno preso fuoco nello Stretto di Hormuz, al centro del conflitto tra Teheran e Washington. Ieri sera "una grande petroliera che tentava di attraversare un passaggio interdetto a sud dello stretto ha preso fuoco dopo aver urtato una mina ed è rimasta immobilizzata", hanno riferito i Guardiani della rivoluzione iraniani citati dai media statali. In un episodio distinto "un'altra superpetroliera è rimasta bloccata a causa di un violento incendio mentre lasciava la parte orientale dello stretto di Hormuz. Anche un rimorchiatore, avvicinatosi alla superpetroliera per domare le fiamme, ha preso fuoco", prosegue la nota. Dall'inizio del conflitto Teheran controlla rigorosamente questo passaggio marittimo, prendendo regolarmente di mira le imbarcazioni che tentano di attraversarlo senza la sua autorizzazione. In risposta Washington ha imposto un blocco ai porti iraniani.
Bannon: "Trump promuova commissione d'inchiesta sulla guerra all'Iran"
Steve Bannon esorta Donald Trump a istituire una commissione d'inchiesta che indaghi sulla guerra degli Stati Uniti contro l'Iran e che renda pubblici i risultati, giudicando l'iniziativa come necessaria affinché il presidente possa riconquistare la fiducia degli americani. Le dichiarazioni dell'ex controverso stratega della Casa Bianca, riporta il Washington Post, rappresentano l'ultimo esempio di una figura conservatrice di spicco, vicina a Trump, che reclama trasparenza e responsabilità da parte dell'amministrazione. La sua richiesta giunge all'indomani della pesante sconfitta dei repubblicani alle midterm: un risultato che, almeno in parte, riflette la frustrazione degli elettori per gli elevati costi della guerra con l'Iran. Secondo Bannon, le istituzioni israeliane dovrebbero collaborare, rendendo accessibili i propri documenti.