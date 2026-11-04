"L'Unione europea si sta rapidamente trasformando in un blocco aggressivo e militarista con posizioni dirette contro la Russia e contro la Bielorussia", ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, nel suo intervento alla quarta Conferenza internazionale per la sicurezza euro asiatica di Minsk, a cui prendono parte una cinquantina di Paesi, fra cui l'Iran, e organizzazioni, fra cui l'Osce, precisando che "non ci sono prospettive di dialogo con l'Europa", dal momento che "Bruxelles continua a chiedere lo sviluppo di un sistema di sicurezza diretto essenzialmente contro la Russia, la Bielorussia e contro i Paesi che non vogliono obbedire senza condizioni alla Nato e ai Paesi membri dell'Ue". "Non vogliamo, né stiamo pianificando, alcun tipo di guerra con l'Europa. Ma se l'Europa, come minaccia di voler fare, si prepara alla guerra e la inizia, allora noi saremo pronti a quella guerra. Ma sarà diversa e molto breve", ha aggiunto Lavrov, come scrive Interfax.