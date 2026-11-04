Guerra Ucraina, drone di Kiev colpisce magazzino russo Ozon. Raid di Mosca su Odessa. LIVE
Colpito nella notte un centro logistico appartenente al colosso russo del commercio online Ozon nella Repubblica di Adighezia Raid russo su Odessa: danni a case e manto stradale. La first lady americana Melania Trump riunirà personalmente alla Casa Bianca rappresentanti di Russia e Ucraina il prossimo 5 novembre
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Un drone ucraino ha colpito nella notte un centro logistico appartenente al colosso russo del commercio online Ozon nella Repubblica di Adighezia, nel sud della Russia. Evacuati tutti i dipendenti. La first lady americana Melania Trump riunirà personalmente alla Casa Bianca rappresentanti di Russia e Ucraina il prossimo 5 novembre. Raid russo su Odessa: danni a case e manto stradale.
Il primo Ministro canadese Mark Carney ha dichiarato che i russi non parteciperanno ai Campionati mondiali di hockey su ghiaccio juniores che si terranno il prossimo mese, nonostante il reintegro deciso dal Tribunale Arbitrale dello Sport. Carney ha chiarito che, a causa della guerra in Ucraina e del sostegno fornito dalla Bielorussia, i rappresentanti di tali nazioni rimarranno esclusi”.
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Russi attaccano infrastrutture energetiche e case nello Zhytomir
I russi hanno attaccato infrastrutture energetiche ed edifici residenziali privati in tre distretti della regione di Zhytomyr. Come riportato da Ukrinform, lo ha scritto su Facebook il capo dell'amministrazione militare regionale di Zhytomyr, Vitaliy Bunechko. Nelle ultime due notti, afferma, "gli attacchi nemici sono stati diretti contro infrastrutture energetiche ed edifici residenziali privati nei distretti di Zhytomyr, Korosten e Zvyahel". Un edificio residenziale e un'auto privata sono stati danneggiati. Subito dopo la revoca dell'allarme aereo, i tecnici della compagnia elettrica hanno iniziato i lavori di riparazione. Il ripristino dell'erogazione di energia elettrica e il riallaccio delle utenze sono tuttora in corso. Non risultano vittime o feriti.
Attacchi russi su Odessa, danni a case e manto stradale
Questa mattina i russi hanno attaccato Odessa, danneggiando un'abitazione privata, un'auto e il manto stradale. Lo riporta Ukrinform citando il capo dell'amministrazione militare cittadina Serhiy Lysak. "Il nemico ha attaccato Odessa fin dalle prime ore del mattino. Sono stati danneggiati un'abitazione privata, un'auto e il manto stradale. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito", ha detto Lysak. Ieri sera i canali Telegram locali riferivano di un centro commerciale danneggiato, nel quale si era sviluppato un incendio. Non risultano feriti.
Lavrov: "No prospettive dialogo con Europa, si sta trasformando in blocco militarista - se fa guerra contro di noi, siamo pronti"
"L'Unione europea si sta rapidamente trasformando in un blocco aggressivo e militarista con posizioni dirette contro la Russia e contro la Bielorussia", ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, nel suo intervento alla quarta Conferenza internazionale per la sicurezza euro asiatica di Minsk, a cui prendono parte una cinquantina di Paesi, fra cui l'Iran, e organizzazioni, fra cui l'Osce, precisando che "non ci sono prospettive di dialogo con l'Europa", dal momento che "Bruxelles continua a chiedere lo sviluppo di un sistema di sicurezza diretto essenzialmente contro la Russia, la Bielorussia e contro i Paesi che non vogliono obbedire senza condizioni alla Nato e ai Paesi membri dell'Ue". "Non vogliamo, né stiamo pianificando, alcun tipo di guerra con l'Europa. Ma se l'Europa, come minaccia di voler fare, si prepara alla guerra e la inizia, allora noi saremo pronti a quella guerra. Ma sarà diversa e molto breve", ha aggiunto Lavrov, come scrive Interfax.
Trump ottimista su Mosca e Kiev: sono sul punto di dire "facciamo un'intesa"
Donald Trump si dice ottimista sul fatto che i colloqui di pace tra Ucraina e Russia stiano facendo dei progressi. "Credo che entrambe le parti siano arrivate al punto di dire "troviamo un accordo"", ha detto in un'intervista al Financial Times.
Carney: "La Russia non parteciperà ai Mondiali juniores di hockey in Canada"
Il primo Ministro canadese Mark Carney ha dichiarato che i russi non parteciperanno ai Campionati mondiali di hockey su ghiaccio juniores che si terranno il prossimo mese a Edmonton e Red Deer, nonostante il reintegro deciso dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS). I campionati, ospitati nella provincia di Alberta dal 26 dicembre 2026 al 5 gennaio 2027 vedrà protagoniste le future stelle della NHL. Parlando ai giornalisti a margine di un vertice del Commonwealth ad Antigua, Carney ha chiarito che, a causa della guerra in Ucraina e del sostegno fornito dalla Bielorussia, i rappresentanti di tali nazioni rimarranno esclusi. "La Russia e la Bielorussia sostengono questa guerra illegale, ingiustificata e orribile in Ucraina. Finché ciò continuerà, nessuno dei loro atleti gareggerà per il proprio Paese in Canada", ha affermato Carney. "Quindi, se la domanda riguarda specificamente i Mondiali juniores, i russi non ci saranno" ha concluso. il Tribunale Arbitrale dello Sport ha deciso la riammissione della Russia ai campionati mondiali di hockey su ghiaccio già a partire da questa stagione. Finlandia, Norvegia, Svezia, Danimarca e Repubblica Ceca hanno dichiarato che si rifiuteranno di affrontare la Russia nei prossimi campionati mondiali.
Norvegia schiera sensori sistema missilistico Nasams al confine con Russia
La Norvegia schiererà sensori per il sistema missilistico terra-aria avanzato nazionale (Nasams) e aumenterà il numero di truppe nel Finnmark, la contea più settentrionale del paese, al confine con la Russia. Lo ha annunciato Ministero della Difesa norvegese. "L'esperienza ucraina dimostra quanto sia importante avere una buona visione d'insieme e ricevere un allarme tempestivo. Questi sensori rafforzeranno la nostra capacità di individuare i droni nel Finnmark", ha dichiarato il ministro della Difesa norvegese Tore O. Sandvik in un comunicato stampa.
Drone Kiev colpisce magazzino Ozon nella Russia meridionale
Un drone ucraino ha colpito nella notte un centro logistico appartenente al colosso russo del commercio online Ozon nella Repubblica di Adighezia, nel sud della Russia. Lo ha reso noto la società in un comunicato stampa. "Il nostro centro logistico nella Repubblica di Adighezia è stato attaccato da un drone. Abbiamo immediatamente evacuato tutti i dipendenti e, finora, nessuno è rimasto ferito. È scoppiato un incendio e i servizi di emergenza sono attualmente sul posto", ha scritto l'azienda.