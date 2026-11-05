"Abbiamo appena avuto una conversazione molto dettagliata, durata un'ora e mezza, con Steve Witkoff e Jared Kushner. Ci stiamo preparando per un formato trilaterale a livello di team tra Ucraina, Stati Uniti e Russia, che si terrà tra meno di una settimana". Lo riferisce su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Oggi si è svolto a Bruxelles anche un incontro sostanziale che ha coinvolto il nostro team, insieme a delegazioni di Stati Uniti, Unione Europea, Francia, Regno Unito, Germania, Nato, Banca Mondiale e rappresentanti della comunità imprenditoriale globale. L'incontro si è concentrato sulla ricostruzione postbellica. Domani, sempre a Bruxelles, si terrà un ulteriore confronto sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. I negoziati devono procedere a pieno ritmo per porre fine a questa guerra il più rapidamente possibile. L'Ucraina è pronta a compiere i passi necessari; le nostre proposte sono chiare e le abbiamo già presentate alla parte americana", ha poi spiegato il leader di Kiev. "La difesa aerea rappresenta una priorità fondamentale, di cui abbiamo discusso ampiamente. Abbiamo bisogno di intercettori per i sistemi Patriot, essenziali per proteggere vite umane dagli attacchi russi. Dobbiamo inoltre proseguire il lavoro su tutti i fronti bilaterali con gli Stati Uniti, in particolare nell'ambito dell'accordo sui droni. L'Ucraina è grata agli Stati Uniti per il sostegno concesso alla nostra indipendenza, al nostro popolo e ai nostri sforzi diplomatici. Non esiste alternativa alla pace e le garanzie di sicurezza per il periodo postbellico dovranno essere assolutamente solide e inviolabili. Stiamo lavorando affinché ciò diventi realtà", ha concluso.