La first lady americana ha in programma oggi un evento alla Casa Bianca in cui commenterà i suoi sforzi per garantire un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. “Ci stiamo preparando per un formato trilaterale a livello di team tra Ucraina, Stati Uniti e Russia, che si terrà tra meno di una settimana" riferisce su X il presidente Zelensky. Il primo Ministro canadese Mark Carney ha dichiarato che i russi non parteciperanno ai Campionati mondiali di hockey su ghiaccio juniores che si terranno il prossimo mese
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La first lady americana Melania Trump ha in programma oggi un evento alla Casa Bianca in cui commenterà i suoi sforzi per garantire un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. Melania "ha avviato in modo indipendente l'impegno" per garantire "un cessate il fuoco a Oleshky e nella circostante regione di Kherson", ha riferito il suo ufficio in una nota, a poche ore dall'appuntamento in programma alle 11 locali (17 in Italia).
“Ci stiamo preparando per un formato trilaterale a livello di team tra Ucraina, Stati Uniti e Russia, che si terrà tra meno di una settimana" riferisce su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
Un drone ucraino ha colpito un centro logistico appartenente al colosso russo del commercio online Ozon nella Repubblica di Adighezia, nel sud della Russia. Evacuati tutti i dipendenti. Raid russo su Odessa: danni a case e manto stradale. L'esercito di Mosca ha effettuato attacchi con droni contro una nave nel porto di Odessa che stava consegnando merci per l'esercito ucraino, secondo quanto riportato dal ministero della Difesa russo.
Il primo Ministro canadese Mark Carney ha dichiarato che i russi non parteciperanno ai Campionati mondiali di hockey su ghiaccio juniores che si terranno il prossimo mese, nonostante il reintegro deciso dal Tribunale Arbitrale dello Sport. Carney ha chiarito che, a causa della guerra in Ucraina e del sostegno fornito dalla Bielorussia, i rappresentanti di tali nazioni rimarranno esclusi”.
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Zelensky: "Colloquio di un'ora e mezza con Witkoff e Kushner, prepariamo trilaterale"
"Abbiamo appena avuto una conversazione molto dettagliata, durata un'ora e mezza, con Steve Witkoff e Jared Kushner. Ci stiamo preparando per un formato trilaterale a livello di team tra Ucraina, Stati Uniti e Russia, che si terrà tra meno di una settimana". Lo riferisce su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Oggi si è svolto a Bruxelles anche un incontro sostanziale che ha coinvolto il nostro team, insieme a delegazioni di Stati Uniti, Unione Europea, Francia, Regno Unito, Germania, Nato, Banca Mondiale e rappresentanti della comunità imprenditoriale globale. L'incontro si è concentrato sulla ricostruzione postbellica. Domani, sempre a Bruxelles, si terrà un ulteriore confronto sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. I negoziati devono procedere a pieno ritmo per porre fine a questa guerra il più rapidamente possibile. L'Ucraina è pronta a compiere i passi necessari; le nostre proposte sono chiare e le abbiamo già presentate alla parte americana", ha poi spiegato il leader di Kiev. "La difesa aerea rappresenta una priorità fondamentale, di cui abbiamo discusso ampiamente. Abbiamo bisogno di intercettori per i sistemi Patriot, essenziali per proteggere vite umane dagli attacchi russi. Dobbiamo inoltre proseguire il lavoro su tutti i fronti bilaterali con gli Stati Uniti, in particolare nell'ambito dell'accordo sui droni. L'Ucraina è grata agli Stati Uniti per il sostegno concesso alla nostra indipendenza, al nostro popolo e ai nostri sforzi diplomatici. Non esiste alternativa alla pace e le garanzie di sicurezza per il periodo postbellico dovranno essere assolutamente solide e inviolabili. Stiamo lavorando affinché ciò diventi realtà", ha concluso.
Kiev: sostegno Usa resti bipartisan, aumentare pressione su Mosca'
"Le elezioni possono aver cambiato gli equilibri politici, ma non hanno cambiato le nostre priorità". Lo ha dichiarato a Ukrinform l'incaricato d'affari ucraino negli Stati Uniti, Denys Sienik, auspicando che Kiev mantenga un forte sostegno bipartisan in entrambi i rami del Congresso dopo le midterm. Il diplomatico ha esortato repubblicani e democratici a rafforzare gli aiuti e ad "aumentare la pressione sulla Russia affinché Mosca compia passi concreti invece di continuare a uccidere ucraini innocenti e minare l'unità dei nostri partner". "Continueremo a lavorare a stretto contatto con l'amministrazione del presidente Donald Trump, convinti che gli Stati Uniti abbiano la leadership globale e l'influenza necessarie per garantire una pace giusta e duratura", ha aggiunto. Sienik ha citato il recente attacco russo contro una scuola nella regione di Zaporizhzhia, che secondo quanto riferito ha ucciso 40 civili, e i raid sulle infrastrutture elettriche come dimostrazione che Mosca non intende porre fine al conflitto: "La guerra della Russia contro l’Ucraina è tutt’altro che finita e deve essere fermata".
Kushner: "Apprezziamo impegno costruttivo Zelensky"
"Sotto la direzione del presidente, stiamo lavorando intensamente con tutte le parti per trovare una strada verso una pace duratura". Lo ha scritto su X Jared Kushner dopo il colloquio con Volodymyr Zelensky e Steve Witkoff, riferito dal presidente ucraino in vista di un incontro trilaterale tra Kiev, Washington e Mosca entro meno di una settimana. "Il nostro obiettivo non è soltanto porre fine a questa terribile guerra, ma anche la più ampia architettura di sicurezza necessaria per garantire che, quando i combattimenti cesseranno, non ricomincino mai più - ha aggiunto - Apprezziamo l'impegno costruttivo del presidente Zelensky e della sua squadra e la loro determinazione a trovare una via per andare avanti".
Melania Trump parla oggi alla Casa Bianca del cessate il fuoco a Oleshky in Ucraina
La first lady americana Melania Trump ha in programma oggi un evento alla Casa Bianca in cui commenterà i suoi sforzi per garantire un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. la first lady "ha avviato in modo indipendente l'impegno" per garantire "un cessate il fuoco a Oleshky e nella circostante regione di Kherson", ha riferito il suo ufficio in una nota, a poche ore dall'appuntamento in programma alle 11 locali (17 in Italia). Il mese scorso Melania Trump ha annunciato una tregua localizzata tra le forze ucraine e russe per consentire ai residenti di Oleshky, sul fronte meridionale, di poter evacuare, dopo aver sofferto per settimane di carenza di cibo e medicine. L'inedita tregua, rispettata da entrambe le parti, ha consentito lo sminamento delle strade e la partenza dei residenti verso l'Ucraina o la Russia. "Questo risultato segna un'iniziativa diplomatica senza precedenti da parte di una first lady americana", ha ribadito il suo ufficio nella nota. La first lady è stata anche impegnata negli sforzi per restituire i bambini ucraini portati in Russia.